Adıyaman'da enkazdan 41 saat sonra kurtarıldı ilk sözleri bu oldu! Bu kez mucizenin adı Feryal Çavuş Yaşar
Son dakika haberi | Adıyaman'da 41 saat sonra enkazdan çıkarılan Feryal Çavuş Yaşar isimli kadın, enkazdan çıkarıldıktan sonra görevlilere teşekkür etti. Feryal Çavuş Yaşar'ın ilk sözleri, "Hakkınızı helal edin. Öleceğim sandım" oldu.
07.02.2023 22:14 - Son Güncelleme: 07.02.2023 22:32
Adıyaman'da 41 saat sonra enkazdan çıkartılan Feryal Çavuş Yaşar'ın ilk sözleri, "Hakkınızı helal edin. Öleceğim sandım" oldu.