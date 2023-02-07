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Adıyaman'da enkazdan 41 saat sonra kurtarıldı ilk sözleri bu oldu! Bu kez mucizenin adı Feryal Çavuş Yaşar

Son dakika haberi | Adıyaman'da 41 saat sonra enkazdan çıkarılan Feryal Çavuş Yaşar isimli kadın, enkazdan çıkarıldıktan sonra görevlilere teşekkür etti. Feryal Çavuş Yaşar'ın ilk sözleri, "Hakkınızı helal edin. Öleceğim sandım" oldu.

07.02.2023 22:14 - Son Güncelleme: 07.02.2023 22:32
Adıyaman’da enkazdan 41 saat sonra kurtarıldı ilk sözleri bu oldu! Bu kez mucizenin adı Feryal Çavuş Yaşar

Adıyaman'da 41 saat sonra enkazdan çıkartılan Feryal Çavuş Yaşar'ın ilk sözleri, "Hakkınızı helal edin. Öleceğim sandım" oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adıyaman’da enkazdan 41 saat sonra kurtarıldı ilk sözleri bu oldu! Bu kez mucizenin adı Feryal Çavuş Yaşar

Adıyaman'da depremde yıkılan Atatürk Bulvarı üzerindeki 6 katlı Tuncel Apartmanı'ndan saatler sonra canlı bir kişi çıkartıldı.

Adıyaman’da enkazdan 41 saat sonra kurtarıldı ilk sözleri bu oldu! Bu kez mucizenin adı Feryal Çavuş Yaşar

Feryal Çavuş Yaşar, ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Ekipler titiz çalışma sonucunda Feryal Çavuş Yaşar'a ulaştı.

Adıyaman’da enkazdan 41 saat sonra kurtarıldı ilk sözleri bu oldu! Bu kez mucizenin adı Feryal Çavuş Yaşar

Kurtarma ekiplerinin sürekli konuşarak moral verdiği Feryal Çavuş Yaşar'a ekip lideri, çıkartıldığında 'Hoş geldin' dedi. Yaşar ise, "Hakkınızı helal edin, öleceğim sandım" dedi. Ekip lideri, "Abla biz varız, seni bırakır mıyız" diye cevap verdi.

Adıyaman’da enkazdan 41 saat sonra kurtarıldı ilk sözleri bu oldu! Bu kez mucizenin adı Feryal Çavuş Yaşar

Ambulansa konulan Feryal Çavuş Yaşar'ın bacaklarından ve omuz bölgesinden darbe aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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