85 milyon tek yürek! Yüzyılın felaketinde eşsiz dayanışma! Kimi umre parasını yolladı kimi harçlığını...
Son dakika haberi | Türkiye çifte felaketle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki deprem sonrası 10 ilde yıkım yaşanırken, bu depremlerden yaklaşık 13,5 milyon kişi etkilendi. Deprem sonrası yaraların sarılması için 7'den 70'e adeta büyük bir seferberlik başladı. Çocuklar oyuncaklarını, harçlıklarını bağışladı. Kimi yaşlılarsa yardım malzemelerini sırtladı, umre parasını yolladı. Vatandaşlar bölgede en acil ihtiyaç duyulan malzemeleri ulaştırmak için adeta yarışa girdi.
08.02.2023 09:05 - Son Güncelleme: 08.02.2023 09:05