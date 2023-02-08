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85 milyon tek yürek! Yüzyılın felaketinde eşsiz dayanışma! Kimi umre parasını yolladı kimi harçlığını...

Son dakika haberi | Türkiye çifte felaketle sarsıldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki deprem sonrası 10 ilde yıkım yaşanırken, bu depremlerden yaklaşık 13,5 milyon kişi etkilendi. Deprem sonrası yaraların sarılması için 7'den 70'e adeta büyük bir seferberlik başladı. Çocuklar oyuncaklarını, harçlıklarını bağışladı. Kimi yaşlılarsa yardım malzemelerini sırtladı, umre parasını yolladı. Vatandaşlar bölgede en acil ihtiyaç duyulan malzemeleri ulaştırmak için adeta yarışa girdi.

08.02.2023 09:05 - Son Güncelleme: 08.02.2023 09:05
85 milyon tek yürek! Yüzyılın felaketinde eşsiz dayanışma! Kimi umre parasını yolladı kimi harçlığını...

Deprem felaketi 85 milyon vatandaşı kenetledi. Yurdun dört bir yanından 7'den 70'e imkanları ölçüsünde deprem bölgesine yardım ulaştırmak için harekete geçti.

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85 milyon tek yürek! Yüzyılın felaketinde eşsiz dayanışma! Kimi umre parasını yolladı kimi harçlığını...

Kimi battaniye, kimi elektrikli ısıtıcı, kimi atkı-eldiven bağışladı. AFAD merkezlerinde gelen bağışlar için kuyruklar oluştu. AFAD koordinesinde STK'lar, üniversiteler, dernekler, belediyeler, valilikler de yardım topladı.

85 milyon tek yürek! Yüzyılın felaketinde eşsiz dayanışma! Kimi umre parasını yolladı kimi harçlığını...

AFAD, şu ana kadar 300 bin battaniye, 41 bin 504 aile yaşam çadırı, 101 bin 738 yatak, 148 bin 482 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 adet mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 adet tüp başlığı, 557 konteyner ve 747 adet 112 metrekarelik çadırı ilk etapta bölgeye gönderdi.

85 milyon tek yürek! Yüzyılın felaketinde eşsiz dayanışma! Kimi umre parasını yolladı kimi harçlığını...

Türk Kızılay depremin olduğu ilk anda 5 mobil mutfak, 76 ikram aracı, bin 499 çadır, 21 bin 636 battaniyeyi bölgeye ulaştırdı.

85 milyon tek yürek! Yüzyılın felaketinde eşsiz dayanışma! Kimi umre parasını yolladı kimi harçlığını...

Hatay başta olmak üzere çadır kent olarak belirlenmiş noktalara kurulmaya başlandı. Ulusal kan stokları da deprem bölgelerine yönlendirildi.

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