85 milyon tek yürek! Yüzyılın felaketinde eşsiz dayanışma! Kimi umre parasını yolladı kimi harçlığını...

AFAD, şu ana kadar 300 bin battaniye, 41 bin 504 aile yaşam çadırı, 101 bin 738 yatak, 148 bin 482 adet yastık çarşaf, 4 bin 602 adet mutfak seti, 3 bin 761 ısıtıcı, ısınma için 4 bin 452 adet tüp başlığı, 557 konteyner ve 747 adet 112 metrekarelik çadırı ilk etapta bölgeye gönderdi.