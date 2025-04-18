takvim-logo

Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı! Yağışlar geri dönüyor

Soğuk havaların ardından ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. İstanbul'da ise sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor ancak hafta sonu için kritik bir uyarı yapıldı.

author-1
takvim.com.tr
Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. İstanbul'da ise sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi.

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Yağışlar geri dönüyor

YAĞIŞLAR TEKRAR GELİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bugün yağış beklenmediğini, çoğunlukla az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağını belirtiliyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminini raporunda hafta sonu için ise kritik bir uyarı yapıldı. Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde yağış yeniden etkili olacak.

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Yağışlar geri dönüyor

Yağışların Pazar günü de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Yağışlar geri dönüyor

İŞTE BÖLGE BÖLGE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Yağışlar geri dönüyor

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Yağışlar geri dönüyor

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Yağışlar geri dönüyor

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Yağışlar geri dönüyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı! Yağışlar geri dönüyor

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji’den hafta sonu için kritik uyarı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık