BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu