Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı! Yağışlar geri dönüyor
Soğuk havaların ardından ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı. İstanbul'da ise sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi. Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor ancak hafta sonu için kritik bir uyarı yapıldı.
takvim.com.tr
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başladı.
İstanbul'da ise sabah saatlerinde sis etkisini gösterdi.
YAĞIŞLAR TEKRAR GELİYOR Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde bugün yağış beklenmediğini, çoğunlukla az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağını belirtiliyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahminini raporunda hafta sonu için ise kritik bir uyarı yapıldı. Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde yağış yeniden etkili olacak.
Yağışların Pazar günü de devam etmesi bekleniyor.
İŞTE BÖLGE BÖLGE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ
MARMARA Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu