Meteorolojiden flaş uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Karabük, çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.