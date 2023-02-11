Meteorolojiden flaş uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu... Merkez üssü Kahramanmaraşi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve ,7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün depremn bölgesine ilişkin hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı yaparken Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimleri için ise çığ uyarısında bulundu.
Meteoroloji deprem bölgesi için de tahminini paylaştı. Merkez üssü Kahramanmaraşi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve ,7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Depremden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün depremn bölgesine ilişkin hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Karabük, çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.