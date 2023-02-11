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Meteorolojiden flaş uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu... Merkez üssü Kahramanmaraşi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve ,7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün depremn bölgesine ilişkin hava durumu tahmini...

takvim.com.tr
11.02.2023 09:44 - Son Güncelleme: 11.02.2023 09:44
Meteorolojiden flaş uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı yaparken Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimleri için ise çığ uyarısında bulundu.

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Meteorolojiden flaş uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay...

Meteoroloji deprem bölgesi için de tahminini paylaştı. Merkez üssü Kahramanmaraşi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve ,7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün depremn bölgesine ilişkin hava durumu tahmini...

Meteorolojiden flaş uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Karabük, çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Meteorolojiden flaş uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay...

HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden flaş uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay...

RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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