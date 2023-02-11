Kahramanmaraş'taki yıkım havadan görüntülendi! Çarpıcı görüntüler
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma sebep oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken Kahramanmaraş'taki yıkımı drone ile havadan görüntüledi.
11.02.2023 10:18 - Son Güncelleme: 11.02.2023 10:28
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki asrın felaketin olarak nitelendirilen depremler 10 ilde binlerce binanın yıkılmasına sebep oldu.
KAHRAMANMARAŞ'TAKİ YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Depremin üzerinden 5. gün geride kalırken Sabah Kahramanmaraş'taki yıkımın son durumunu drone ile havadan görüntüledi.
İşte Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesine bağlı Azerbaycan Bulvarı ve Hayrullah mahallelerindeki yıkımın büyüklüğü...
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 1.891 artçı deprem meydana gelmiştir.