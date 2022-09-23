5 ilde ’Narkopara’ operasyonu: 37 gözaltı

UYUŞTURUCULARA TAKMA İSİM VERMİŞLER

Şüphelilerin ayrıca telefon dinlemelerine yakalanmamak için şifreli görüşme yaptıkları ve eroine 'Erol amca', metamfetamine 'Metin amca', sentetik haplardan Lyrica'ya 'Leyla abla', Smyra'ya 'Sam amca' dedikleri belirlendi. Şüphelilerin, uyuşturucu satıcılarına ödeyecekleri paraları da 'borç' olarak tabir ettikleri ve 'torbacı'ların, yakalanmamak için sattıkları uyuşturucuları kendi evlerinde ya da güvenli belirledikleri metruk binalarda kullandırdıkları tespit edildi.

