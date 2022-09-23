5 ilde 'Narkopara' operasyonu: 37 gözaltı
Ankara merkezli 5 ilde 'Narkopara' operasyonu düzenlendi. Sahte para ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 37 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, telefon dinlemelerinde yakalanmamak için şifreli görüşme yaptıkları ve eroine 'Erol amca', metamfetamine 'Metin amca' dedikleri belirlendi.
Ankara merkezli 5 ilde 'Narkopara' operasyonu düzenlendi. Sahte para ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 37 şüpheli, gözaltına alındı.
Polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu Ankara merkezli İstanbul, Yozgat, Çankırı ve Hatay'da 200 personelin katılımıyla 57 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli, gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
UYUŞTURUCULARA TAKMA İSİM VERMİŞLER
Şüphelilerin ayrıca telefon dinlemelerine yakalanmamak için şifreli görüşme yaptıkları ve eroine 'Erol amca', metamfetamine 'Metin amca', sentetik haplardan Lyrica'ya 'Leyla abla', Smyra'ya 'Sam amca' dedikleri belirlendi. Şüphelilerin, uyuşturucu satıcılarına ödeyecekleri paraları da 'borç' olarak tabir ettikleri ve 'torbacı'ların, yakalanmamak için sattıkları uyuşturucuları kendi evlerinde ya da güvenli belirledikleri metruk binalarda kullandırdıkları tespit edildi.