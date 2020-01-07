Meteoroloji'den 21 ile son dakika kar yağışı uyarısı | 8 Ocak 2020 hava durumu
Türkiye birkaç gündür fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ilde olumsuz hava koşullarının yarın da devam edeceğini duyurdu. Yarın için tahminlerini açıklayan Meteoroloji, 21 ilde kar yağışının etkili olacağını bildirdi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarın hava nasıl olacak? 8 Ocak 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına için arka arkaya son dakika uyarıları geliyor. Yurdun bir kısmı şiddetli fırtına ve yağmurla boğuşurken bir çok ilde yoğun kar yağışı var. Antalya-Konya kara yolununun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. İstanbul'da şiddetli fırtına sebebiyle çatılar uçtu, çok sayıda yeri su bastı. Yarın için de 21 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. İşte Türkiye'nin son hava durumu raporu:
Şiddetli fırtına alarmı: Meteoroloji İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye ve Antalya'nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş, Adana ve Mersin için çok şiddetli yağış ve fırtına alarmı yayınladı. Meteoroloji'nin renk kodlu uyarı sisteminde bugün İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Konya, Isparta, Antalya, Karaman, Niğde ve Adana için 'turuncu', Mersin için ise 'kırmızı' uyarı verildi.
Bugün kar yağışı altındaki iller: Ankara'da dün etkili olan kar yağışı bugün yerini sulu kara bıraktı. Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimlerinde ise yoğun kar yağışı var.
Meteorolojinin yayınladığı hava raporuna göre yarın kar yağışı iç ve doğu bölgelerde etkisini devam ettirecek.
Yarın kar yağışı alacak iller şöyle:
Bolu, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Isparta, Karaman, Kastamonu, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Niğde, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari