Evinde çektiği bu fotoğraf kanları dondurdu! Kabusu yaşadı sonrasında ise...
Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor. İşte onlardan biri daha... Sosyal medyada yayılan bu fotoğraf bilim adamlarını şaşkınlığa uğrattı. Bu fotoğraf hızlıca yayıldı ve insanların kafalarında soru işaretleri oluşturdu. Bilim insanlarının bile açıklama getiremediği bu fotoğrafları ilginç kılan nedir? Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar..
Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.
Bu resimde Antikythera makanizmasını görmektesiniz. Sağ tarafta ise teknik şeması yer almaktadır. 1900 yılında Girit adasında bulunmuştur. M.Ö. 1.yüzyıla tarihlenmektedir. Bu antik bronz mekanizma bize eski uygarlıkların düşündüğümüzün aksine daha ileri bir teknik bilgiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Astronomik takvim olduğu düşünülen bu mekanizmada (ya da bir makinanın parçası) içinde başka dişlilerde bulunmaktadır.