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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da göz gözü görmedi

Meteoroloji'nin Marmara bölgesini uyardığı sis, İstanbul'da etkili oldu. Gece vakitlerinden itibaren oluşan sis, sabah saatlerinde de etkili olunca kentte görüş mesafesi kısaldı.

19.10.2019 09:16 - Son Güncelleme: 19.10.2019 09:30
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da göz gözü görmedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgesi için yoğun sis ve pus uyarısında bulundu. İstanbul güne sisle uyandı. Bugün ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da göz gözü görmedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme sitesinde şöyle yer aldı:

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Sinop, Batman, Siirt, Ankara'nın kuzeyi ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege bölgeleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da göz gözü görmedi

Sıcaklıklar mevsim normallerinde
Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da göz gözü görmedi

-Marmara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da göz gözü görmedi

-Akdeniz: Parçalı ve az, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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