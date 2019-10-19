Günlük burç yorumları – 19 Ekim 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Ekim Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Bir süredir söylemek istediğiniz ancak sessiz kaldığınız konularda şaşırtıcı aksiyonlar alabilirsiniz, kendinizi bile şaşırtacak eylemlerde bulunabileceğiniz bir gün.
Uğraşman gereken problemler artarken detaylara özen göstermen gerekebilir. İşte yeni seyahat planlarıyla karşılaşabilirsin. İşinizle ilgili gerçekten güçlü olabilmeniz için; zayıf noktalarınızı kabullenmeniz, öğrenmeye ve öğretene karşı tepkili olmamanız gerekiyor. Bugün, karşılıklı ilişkilerinizde dengeli olmaya çalışıyorsunuz. Fikirlerinizde ısrarcı davranışlar sergilememek için kendinizi frenlemek zorundasınız. Coşkularınızın yüksek olduğu bir gün.
BOĞA
Bugün hiç çekinmeden yeni çevrelere girebilecek ve yeni arkadaşlıklar edinebileceksiniz. Sosyal çevre hususunda yapıcı ve şanslı olduğunuz bir gündesiniz.
Bazı arkadaşlıklarını gözden geçirme vakti. Günübirlik seyahatler için ideal bir gün. Tek başına yolculuğa çıkabilirsin. Olağanüstü sabrınız ile kontrol mekanizmasını sizin kadar birleştirebilen insan azdır. Eğer çevreden zorlayıcı etkiler olmazsa, ele aldığınız her işi ideal yaparsınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin kişisel yeteneklerine çok dikkat ediyorsunuz. Bugün, partnerinizle ortak ve yapıcı işler yapabilirsiniz. Onun enerjisi sizi olumlu etkiliyor.
İKİZLER
Aynı anda bir çok işi halledebilecek pratik zekalı halinizin enerjisi yükselmiş olsa da bir konuda odaklanmak ya da uzmanlaşmak için uygun bir gün değil.
Samimi tavırların çevrendekilerin sana güvenini artırıyor. Yeni insanları da kendine çekmeye başlayabilirsin. Sürekli yenilik peşinde koşmanız, sizi farklı kılıyor ve tercih edilen kişi yapıyor. Sabır konusunda fazla istikrarlı olmamanız işlerinizi aksatabilir. Bugün, Ay'ın bulunduğu konum, sosyal yapınızı ve aşk ilişkilerinizi birlikte harmanlamanıza neden oluyor. Sağlığınız konusunda fiziksel kazalara müsaitsiniz. Dikkatli olun.
YENGEÇ
Profesyonel olduğunuzu hissettiğiniz konularda özgüvenli bir şekilde yeteneklerinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Çevrenizle iç içe olacağınız bir gün.
Yalandan hoşlanmayan biri olarak keskin kararlar alabilirsin. Yalnız kalmak istemediğini fark edebilirsin. Sabırlı yapınıza diyeceğimiz yok. Aşırı çalışkanlığınız çevrenizde size olumlu puan kazandırırken, çalışma gücünüzü ikiye katlıyor. Ailenizle ilgili yapıcı gelişmeler söz konusu olacak. Siz güzel duyguların insanısınız ve yaşama farklı bakıyorsunuz. Bugün, aile içi olaylara zarif bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
ASLAN
Mesleki konularda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Maddi konularda gelir gider dengenizi iyi kurmanız gerekmekte. Harcamada abartılı olabilirsiniz.
Kazançlarını artırmana yardımcı olacak fırsatlarla karşılaşabilirsin. Çalışma arkadaşlarının değiştiğini fark edebilirsin. İş yaşamanızda bencil olduğunuzu söyleyenlere siz aldırmayın. Hiç kimsenin başaramayacağı işleri öylesine kolaylıkla yapıyorsunuz ki. Bugün, kişisel çalışmalarınızı çevresel ilişkilerinize güzel bir şekilde yansıtabileceksiniz. Zevkleriniz uğruna aşırılığa kaçıp bünyenizi zorlayabilirsiniz. Sağlık her şeyden önemli unutmayın.