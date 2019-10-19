Günlük burç yorumları – 19 Ekim 2019 Cumartesi

İKİZLER

Aynı anda bir çok işi halledebilecek pratik zekalı halinizin enerjisi yükselmiş olsa da bir konuda odaklanmak ya da uzmanlaşmak için uygun bir gün değil.

Samimi tavırların çevrendekilerin sana güvenini artırıyor. Yeni insanları da kendine çekmeye başlayabilirsin. Sürekli yenilik peşinde koşmanız, sizi farklı kılıyor ve tercih edilen kişi yapıyor. Sabır konusunda fazla istikrarlı olmamanız işlerinizi aksatabilir. Bugün, Ay'ın bulunduğu konum, sosyal yapınızı ve aşk ilişkilerinizi birlikte harmanlamanıza neden oluyor. Sağlığınız konusunda fiziksel kazalara müsaitsiniz. Dikkatli olun.