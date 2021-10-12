Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul sağanağa teslim oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı, şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günler önce uyarısı verilen kuvvetli sağanak yağış giderek etkisini artırıyor. Yağışın etkisiyle trafikte ilerlemekte zorlanan araçlar düşük hızda ve dörtlülerini yakarak ilerlemeye çalışıyor. Şimşeklerin geceyi aydınlattığı İstanbul'da sağanak yağışın etkisini yarın da sürdürmesi bekleniyor. İşte haberin detayları ve 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji'nin günler öncesinde uyarıda bulunduğu İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış her geçen an şiddetini giderek artırıyor.
DÖRTLÜLERİNİ YAKARAK İLERLİYORLAR
TEM Otoyolu'nda seyehat eden araçlar yoğun sağanak yağış sonrasında dörtlülerini yakarak ilerlerken, yağışın etkisiyle trafikte de ciddi bir ağırlık yaşanıyor.
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPILMIŞTI
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.