5 çocuğun öldüğü feci kazada tüyler ürperten iddia! "Servisin kapısı iple bağlıydı"
Afyonkarahisar'da 5 çocuğun ölümüyle sonuçlanan feci kazada tüyler ürperten bir iddia ortaya atıldı. Okul servisi kazasında hayatını kaybeden 5 çocuktan İsmail (11) ile Nisa Eser'in (14) babası Cemil Eser, oğlu Mehmet'in hasta olduğu için araca binmediğini söyledi. İki kardeşin halası Kadriye Tek ise servisin kapısının kapanmadığı için iple bağlandığını iddia etti. İşte yürek yakan kazanın detaylar...
5 çocuktan ismail (11) ile nisa eser'in (14) babası cemil eser, oğlu mehmet'in hasta olduğu için araca binmediğini söyledi. iki kardeşin halası kadriye tek ise servisin kapısının kapanmadığı için iple bağlandığını iddia etti.
"YANDIM BİTTİM, DUVARLARIM ÇÖKTÜ BENİM"
İscehisar ilçesinde dün meydana gelen okul servisi kazasında hayatını kaybeden İsmail ve Nisa'nın babası Cemil Eser, 3 çocuğundan ikisini kaybetmenin acısıyla gözyaşı döktü. Küçük oğlu Mustafa'yı hasta olduğu için okula göndermediğini belirten Eser, "Bu da ölecekti, hasta olmasa. Ne yapayım ben, yandım bittim, duvarlarım çöktü benim" dedi.
"SERVİSİN KAPISI İPLE BAĞLIYORMUŞ"
İki kardeşin halası Kadriye Tek ise büyüyünce İsmail'in veteriner, Nisa'nın da hemşire olmak istediğini söyledi. Servisin aşırı hızlı olduğu için kazanın yaşandığını iddia eden Tek, "Yandık, çoluğumuz çocuğumuz hep gitti. Servisin kapısı iple bağlanıyormuş" diye konuştu.