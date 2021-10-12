5 çocuğun öldüğü feci kazada tüyler ürperten iddia! "Servisin kapısı iple bağlıydı"

"YANDIM BİTTİM, DUVARLARIM ÇÖKTÜ BENİM"

İscehisar ilçesinde dün meydana gelen okul servisi kazasında hayatını kaybeden İsmail ve Nisa'nın babası Cemil Eser, 3 çocuğundan ikisini kaybetmenin acısıyla gözyaşı döktü. Küçük oğlu Mustafa'yı hasta olduğu için okula göndermediğini belirten Eser, "Bu da ölecekti, hasta olmasa. Ne yapayım ben, yandım bittim, duvarlarım çöktü benim" dedi.

