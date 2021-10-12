Bıçakladığı gelinini parçalara ayırdı! Vücudunun bir kısmı çöpte bir kısmı otomobilin bagajında bulundu
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Fehmi A. isimli şahıs tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A.'yı bıçaklayarak öldürüp parçalara ayırdı. Parçalanan vücudun bir kısmı evin banyosundaki çöp kovası ve poşetler halinde otomobilin bagajında bulundu. İşte kan donduran olayın detayları...
12.10.2021 23:51
- Son Güncelleme: 13.10.2021 00:09
Olay, saat 21.00 sıralarında Çerkezköy İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.
VÜCUDUN BİR KISMI ÇÖPTE BİR KISMI İSE OTOMOBİLİN BAGAJINDA BULUNDU
Polisin evde yaptığı incelemede, öldürülen Ayat A.'nın parçalara ayrılmış vücudunun bir kısmı evin banyosunun çöp kutusunda, bir kısmı ise evin önünde park halinde bulunan 01 BH 485 plakalı otomobilin bagajında çöp poşetleri içinde bulundu.