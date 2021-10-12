Bıçakladığı gelinini parçalara ayırdı! Vücudunun bir kısmı çöpte bir kısmı otomobilin bagajında bulundu

POLİSE HABER VERİLDİ

Fehmi A., tartışmanın büyümesi üzerine gelini Ayat A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Bir süre sonra eve gelen Fehmi A.'nın eşi, kanları görüp ne olduğunu sorduğunda kocası gelinlerini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine durum polise bildirildi.



