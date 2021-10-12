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Bıçakladığı gelinini parçalara ayırdı! Vücudunun bir kısmı çöpte bir kısmı otomobilin bagajında bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Fehmi A. isimli şahıs tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A.'yı bıçaklayarak öldürüp parçalara ayırdı. Parçalanan vücudun bir kısmı evin banyosundaki çöp kovası ve poşetler halinde otomobilin bagajında bulundu. İşte kan donduran olayın detayları...

12.10.2021 23:51 - Son Güncelleme: 13.10.2021 00:09
Bıçakladığı gelinini parçalara ayırdı! Vücudunun bir kısmı çöpte bir kısmı otomobilin bagajında bulundu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Fehmi A. isimli şahıs tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelini Ayat A.'yı bıçaklayarak öldürüp parçalara ayırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bıçakladığı gelinini parçalara ayırdı! Vücudunun bir kısmı çöpte bir kısmı otomobilin bagajında bulundu

Olay, saat 21.00 sıralarında Çerkezköy İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Bıçakladığı gelinini parçalara ayırdı! Vücudunun bir kısmı çöpte bir kısmı otomobilin bagajında bulundu

Fehmi A., iddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı sırada bilinmeyen nedenle Kırgızistan uyruklu gelini, 2 çocuk annesi Ayat A. ile tartıştı.

Bıçakladığı gelinini parçalara ayırdı! Vücudunun bir kısmı çöpte bir kısmı otomobilin bagajında bulundu

POLİSE HABER VERİLDİ

Fehmi A., tartışmanın büyümesi üzerine gelini Ayat A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Bir süre sonra eve gelen Fehmi A.'nın eşi, kanları görüp ne olduğunu sorduğunda kocası gelinlerini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine durum polise bildirildi.

Bıçakladığı gelinini parçalara ayırdı! Vücudunun bir kısmı çöpte bir kısmı otomobilin bagajında bulundu

VÜCUDUN BİR KISMI ÇÖPTE BİR KISMI İSE OTOMOBİLİN BAGAJINDA BULUNDU

Polisin evde yaptığı incelemede, öldürülen Ayat A.'nın parçalara ayrılmış vücudunun bir kısmı evin banyosunun çöp kutusunda, bir kısmı ise evin önünde park halinde bulunan 01 BH 485 plakalı otomobilin bagajında çöp poşetleri içinde bulundu.

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