SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Denize atladı! Birden felç kaldı! Otel yönetimi yüzde yüz kusurlu çıktı

17 yaşındaki Baran Demir, geçtiğimiz yıl okul gezisi için Bodrum'a gitmişti. Yalıkavak'ta kaldığı otelin iskelesinden denize atladı ve o günden sonra yatağa mahkum kaldı. İddia o ki; atladığı yerde, suyun derinliğini gösteren bir uyarı levhası bulunmuyordu. Omuriliği kırılan zavallı genç, aylardır hastanede ölüm-kalım savaşı veriyor. Bilirkişi raporu 'otel yönetimi yüzde yüz kusurlu' bulurken, gencin perişan ailesi ise, evlatları için bir mucize bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 11:06 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 11:32
Denize atladı! Birden felç kaldı! Otel yönetimi yüzde yüz kusurlu çıktı

Yürekleri parçalayan olay 9 Mayıs 2024 tarihinde Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da bir lisede okuyan 17 yaşındaki Baran Demir, okul gezisi ile Bodrum'a geldi. Yalıkavak Mahallesi'nde bir otelde konaklayan genç ile arkadaşları, otelin önündeki iskeleden denize girdi.

Denize atladı! Birden felç kaldı! Otel yönetimi yüzde yüz kusurlu çıktı

İskeleden sığ suya atlayan Baran Demir'in omuriliği kırıldı. Atladıktan sonra suyun üzerinde hareketsiz şekilde kalan genci, arkadaşları kıyıya çıkardı.

Denize atladı, yatağa mahkum oldu!

Denize atladı! Birden felç kaldı! Otel yönetimi yüzde yüz kusurlu çıktı

Yatağa bağımlı hale gelen gencin tedavisi hastanede devam ederken, ailesi ise otelin herhangi bir güvenlik önlemi almadığını ve iskeleye suyun sığ olduğunu gösteren bir tabela asmadığını iddia ederek hukuki mücadele başlattı.

Denize atladı! Birden felç kaldı! Otel yönetimi yüzde yüz kusurlu çıktı

"YÜZDE 98 FELÇLİ"

Demir'in annesi Ayşe Demir, "Benim oğlum, cankurtaran eşliğinde denizden kurtarılsaydı sinirleri kopma derecesine gelmeyecekti. Şu an köprücük kemiğinden aşağısı yok. Yüzde 98 felçli." dedi.

Denize atladı! Birden felç kaldı! Otel yönetimi yüzde yüz kusurlu çıktı

"OTEL YÜZDE YÜZ KUSURLU"

Bilirkişi raporunun 'otel yönetimi yüzde yüz kusurlu' dediğini belirten acılı anne, buna rağmen bir ödeme almadıklarını dile getirdi.

Denize atladı! Birden felç kaldı! Otel yönetimi yüzde yüz kusurlu çıktı

Anne Demir, "Ön ödeme istedik hastane masrafları için ama kabul etmediler" ifadesini kullandı.

Denize atladı! Birden felç kaldı! Otel yönetimi yüzde yüz kusurlu çıktı

ANBEAN KAMERADA

Baran'ın felç kaldığı anlar anbean kameraya da yansıdı.

Denize atladı! Birden felç kaldı! Otel yönetimi yüzde yüz kusurlu çıktı

Demir'in perişan ailesi evlatları için bir mucize bekliyor.

Denize atladı! Birden felç kaldı! Otel yönetimi yüzde yüz kusurlu çıktı

Gözü yaşlı anne Ayşe Demir, oğlunun "Ölseydim kurtulurdum" dediğini söyledi.