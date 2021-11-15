Meteoroloji uyardı! 31 ilde sağanak yağış bekleniyor: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında olduğu çok sayıda ilde cuma ve cumartesi günü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji, 4 il için karla karışık yağmur uyarısında bulundu. Peki, hangi illerde yağış görülecek? İşte haberin detayları ve yurt genelinde hava durumu...
15.11.2021 19:54
- Son Güncelleme: 15.11.2021 20:10
Rapora göre; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde cuma ve cumartesi günü sağanak bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, 4 ilde karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtti.
31 İLDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; cuma günü 31 ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.