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Meteoroloji uyardı! 31 ilde sağanak yağış bekleniyor: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Buna göre; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında olduğu çok sayıda ilde cuma ve cumartesi günü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji, 4 il için karla karışık yağmur uyarısında bulundu. Peki, hangi illerde yağış görülecek? İşte haberin detayları ve yurt genelinde hava durumu...

15.11.2021 19:54 - Son Güncelleme: 15.11.2021 20:10
Meteoroloji uyardı! 31 ilde sağanak yağış bekleniyor: İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı.

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Meteoroloji uyardı! 31 ilde sağanak yağış bekleniyor: İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu nasıl olacak?

Rapora göre; İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu birçok ilde cuma ve cumartesi günü sağanak bekleniyor. Meteoroloji ayrıca, 4 ilde karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtti.

Meteoroloji uyardı! 31 ilde sağanak yağış bekleniyor: İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu nasıl olacak?

31 İLDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; cuma günü 31 ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! 31 ilde sağanak yağış bekleniyor: İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu nasıl olacak?

Sağanak beklenen iller şu şekilde:

İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Rize, Artvin, Trabzon.

Meteoroloji uyardı! 31 ilde sağanak yağış bekleniyor: İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu nasıl olacak?

KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI
Cumartesi günü karla karışık yağmur beklenen iller şu şekilde: Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum.

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