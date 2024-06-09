Zaman yolcusunun yeni adresi İstanbul oldu! 2031 yılından geldim dedi fotoğraflar kafaları allak bullak etti

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Sosyal medya zaman yolculuğu iddialarıyla dolup taşıyor. Son dönemde 'Timetravel' etiketini kullanarak paylaşımlar yapan pek çok kişi dikkat çekici hikayeleriyle popülerlik kazanıyor. İstanbul'un ünlü mekanlarının hiç olmadığı kadar sessiz ve insansız olduğu görüntüleri paylaşan bir kullanıcı 2031 yılından geldiğini öne sürüyor. Görüntüler izleyenleri hem heyecanlandırıyor hem de kafalarında soru işaretleri bırakıyor.