Zaman yolcusunun yeni adresi İstanbul oldu! 2031 yılından geldim dedi fotoğraflar kafaları allak bullak etti

Zaman yolculuğu bilim kurgunun ötesine geçerek sosyal medyada giderek daha fazla ilgi çeken bir konu haline geldi. Özellikle 'Timetravel' etiketiyle paylaşımlar yapan kullanıcılar, gerçeküstü hikayeleriyle takipçilerini adeta büyülüyor. Son olarak, 2031 yılına ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri paylaşan bir kullanıcı İstanbul'un boş sokaklarıyla herkesi şaşırttı.
Sosyal medya zaman yolculuğu iddialarıyla dolup taşıyor. Son dönemde 'Timetravel' etiketini kullanarak paylaşımlar yapan pek çok kişi dikkat çekici hikayeleriyle popülerlik kazanıyor. İstanbul'un ünlü mekanlarının hiç olmadığı kadar sessiz ve insansız olduğu görüntüleri paylaşan bir kullanıcı 2031 yılından geldiğini öne sürüyor. Görüntüler izleyenleri hem heyecanlandırıyor hem de kafalarında soru işaretleri bırakıyor.
Özellikle yurt dışındaki sosyal medya kullanıcıları yaygın olarak zaman yolculuğu içerikleri üretiyor ve gelecekten günümüze kimi bilgileri iletiyorlar.