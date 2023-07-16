Daha 19 yaşındaydı! Girdiği mide küçültme ameliyatı sonu oldu: Aileden skandal ifadeler
Bağcılar'da bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan 19 yaşındaki Rojin Elveren, hayatını kaybetti. 40 dakika sürmesi beklenen ameliyat sonrası kızlarını odasında bekleyen aile, ölüm haberiyle sarsıldı. Kolum kanadım kırıldı diyen baba Murat Elveren; "Kızımın EKG'sini çekmişler tahlillerinin sonucu daha gelmeden ameliyata başlamışlar. Kızımın atar damarını patlatmışlar. Kalbinde ritim bozukluğu çıkmış ona rağmen ameliyata almışlar. Bu göz göre göre bir cinayet. Bunun sorumluları en ağır cezayı çeksin. " ifadelerini kullandı. Polisin olayla ilgil soruşturması sürüyor.
Kağıthane'de bir restoranda kasiyer olarak çalışan Rojin Elveren (19) mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. 103 kilo olan ve başta ameliyata sıcak bakmayan ailesini ikna eden Rojin Elveren, iddiaya göre önce Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde bulunan bir kliniğe gitti. Burada görüştüğü doktora 5 bin lira kapora veren genç kız, Bağcılar'da bir hastaneye yönlendirildi.
38 BİN LİRA SONU OLDU
Mide küçültme ameliyatı için hastane yetkilileriyle görüşüp 38 bin lira karşılığında anlaşan Rojin Elveren, 12 Temmuz Çarşamba günü girdiği ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Hastane odasında kızlarının ameliyattan çıkmasını beklerken ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğulurken genç kızın cenazesi ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Mide küçültme ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Rojin Elveren, 13 Temmuz Perşembe günü kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa mezarlığında defnedildi. Rojin Elveren'in cenazesine katılan ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğulurken olay nedeniyle soruşturma başlatıldı.
"HASTANE VE DOKTORLARIN İHMALİ KIZIMI ÖLDÜRDÜ"
Rojin Elveren'in babası Murat Elveren "Kızım 103 kiloydu, kilosundan şikayetçi olduğu için ameliyat olmak istedi. Aslında kilosu fazla değildi. Mide ameliyatına elverişli değildi, ben izin vermedim sonra beni ikna etti. Önce Kağıthane Yeşilce Mahallesi'nde bir kliniğe gittik buradaki doktor 5 bin lira kaparo alarak Bağcılar'da bir hastaneye yönlendirdi. Kızım da oraya gitti konuşup para konusunda anlaşıp gün alıyor.
Gün içinde biz kızımla hastaneye gittik güler yüzle tahlillere başladık imza aldılar kızımdan ben de kızımın yanında olmak için orada genel sağlık kontrolü yaptırayım dedim. Kızım da ben de EKG çektirdik. Dahiliye doktoru kızıma sadece 'Alkol sigara kullanıyor musun' diye sordu. Sonra ameliyata elverişli diye gönderdiler. Herhangi bir test yapılmadan 40 dakika içinde kızımı ameliyata aldılar. Kızımı resmen orada öldürdüler. Hastane ve doktorun büyük ihmali var." dedi.