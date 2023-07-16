Daha 19 yaşındaydı! Girdiği mide küçültme ameliyatı sonu oldu: Aileden skandal ifadeler

Gün içinde biz kızımla hastaneye gittik güler yüzle tahlillere başladık imza aldılar kızımdan ben de kızımın yanında olmak için orada genel sağlık kontrolü yaptırayım dedim. Kızım da ben de EKG çektirdik. Dahiliye doktoru kızıma sadece 'Alkol sigara kullanıyor musun' diye sordu. Sonra ameliyata elverişli diye gönderdiler. Herhangi bir test yapılmadan 40 dakika içinde kızımı ameliyata aldılar. Kızımı resmen orada öldürdüler. Hastane ve doktorun büyük ihmali var." dedi.