Meteoroloji son dakika kar yağışı uyarısı! 3 Aralık Salı yarın okullar tatil mi? Okullara kar tatili var mı?

Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu bilgileri yayımlandı. Vatandaşlar hava durumunu öğrenmek içi MGM resmi internet sitesine akın etmeye başladı. Peki meteoroloji hangi iller için uyarıda bulundu? Bu hafta kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağar?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü türkiye geneli için uyarılarda bulundu. Bazı illerde turuncu alarm verilirken bazı illerde ise sarı alarm verildi. Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı beklenirken bazı bölgelerde şiddetli sağanak ve fırtına bekleniyor.

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