Meteoroloji sarı ve turuncu kodla uyardı: O illerde yaşayanlar dikkat! Şiddetli yağış geliyor... HAVA DURUMU

METEOROLOJİ BÖLGE BÖLGE İL İL UYARDI

Meteorolojinin yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Artvin dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bilecik, Sinop, Muğla, Aydın'ın iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor..