Sosyal medya bu IQ testini konuşuyor! Resimdeki G harfini bulan pilot oluyor! 5 saniyede yapmalısınız
Akıl karıştırıcı zeka testleri bir çok kişinin ilgisini çekiyor. Zeka testleri çözerken hem eğlenebilir hem de kendisini test edebilirsiniz. Yani bir taşla iki kuş vurmak mümkün. IQ seviyesinin yüksek olduğunu düşünenler 5 saniyede C harflerinin içerisinde G harfini bulmaya çalışıyor. Peki sizce G harfi nerede saklı? Gelin birlikte bakalım...
Resimdeki G harfini bulanların IQ testi arşa çıkıyor! Sosyal medya bu testi konuşuyor! 5 saniyede G harfini bulan olacak mı? İnsanların sadece %5'i resimde gizlenen G harfini 5 saniyede bulabildiği söyleniyor. C harflerinin arasına gizlenen G harfini 5 saniye içinde bulmaya çalışan bir çok kişi zorlanıyor. Peki siz bulabilecek misiniz?
GİZLİ HARFİ BULDUN MU?
Optik illüzyonlar, gerçeklikten farklı görüntüler oluşturmak için desenler, ışıklar ve renkler kullanır ve beynimizi yanıltır. Örnek olarak, bu resimde çok sayıda yan yana dizilen C harfleri, aralarında gizlenen G harfini kamufle etmeyi kolayca başarıyor. Bu resim sosyal medyada viral oldu ve tıklanma rekorları kırdı. Görüntü çevrimiçi olarak yeniden ortaya çıktı ve şu anda netizenlerin mevcut optik illüzyon saplantısı nedeniyle ilgi görüyor.