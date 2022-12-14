Sosyal medya bu IQ testini konuşuyor! Resimdeki G harfini bulan pilot oluyor! 5 saniyede yapmalısınız

GİZLİ HARFİ BULDUN MU?

Optik illüzyonlar, gerçeklikten farklı görüntüler oluşturmak için desenler, ışıklar ve renkler kullanır ve beynimizi yanıltır. Örnek olarak, bu resimde çok sayıda yan yana dizilen C harfleri, aralarında gizlenen G harfini kamufle etmeyi kolayca başarıyor. Bu resim sosyal medyada viral oldu ve tıklanma rekorları kırdı. Görüntü çevrimiçi olarak yeniden ortaya çıktı ve şu anda netizenlerin mevcut optik illüzyon saplantısı nedeniyle ilgi görüyor.