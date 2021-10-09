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Kadıköy'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aralarında taksi ve motosikletin de bulunduğu beş araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada, motosikletteki 2 kişi ile taksinin yolcusu ve diğer araçtaki bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kadıköy yönü trafiğe kapandı. Haberin detayları...

DHA
İHA
09.10.2021 08:28 - Son Güncelleme: 09.10.2021 08:30
Kadıköy’de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı

Kaza, saat 04.30 sıralarında D100 Karayolu Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü, bariyerlere çarptı.

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Kadıköy’de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki 2 kişi sürüklenerek yaralandı. Bu sırada, kazayı gören 34 ECM 739 plakalı minibüsün sürücüsü Emin Aksu yardım etmek için yol kenarında durdu.

Kadıköy’de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı

Arkadan gelen başka bir minibüs ise kaygan zeminde duramayarak önce taksiye ardından bir otomobile ve daha sonra da duran minibüse çarptı. Toplam 5 aracın karıştığı kazada, motosikletteki 2 kişi, taksideki 1 yolcu ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kadıköy’de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde ulaşım durdu. İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kadıköy’de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı

Takside bulunan yolcu sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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