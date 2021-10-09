Kadıköy'de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı
İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aralarında taksi ve motosikletin de bulunduğu beş araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada, motosikletteki 2 kişi ile taksinin yolcusu ve diğer araçtaki bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kadıköy yönü trafiğe kapandı. Haberin detayları...
09.10.2021 08:28
- Son Güncelleme: 09.10.2021 08:30
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletteki 2 kişi sürüklenerek yaralandı. Bu sırada, kazayı gören 34 ECM 739 plakalı minibüsün sürücüsü Emin Aksu yardım etmek için yol kenarında durdu.
Arkadan gelen başka bir minibüs ise kaygan zeminde duramayarak önce taksiye ardından bir otomobile ve daha sonra da duran minibüse çarptı. Toplam 5 aracın karıştığı kazada, motosikletteki 2 kişi, taksideki 1 yolcu ve otomobildeki 1 kişi yaralandı.