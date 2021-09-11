Meteoroloji istasyonu değil mescit! Görenler hayret ediyor
Samsun'un Bafra ilçesinde bir vatandaş tarafından yapılan Meteoroloji istasyonuna benzeyen mescit görenleri hayrete düşürüyor. Mescitte fahri imamlık yapan Ramazan Gündüz, mescidi 2002 yılında Umre ziyareti sonrası oradaki camilerden esinlenerek 2005 yılında yaptı. Mescide, Medine Kuba Camisi ismini veren Ramazan Gündüz, "Çok heves ettim. Her bir minare eşkıyalar, inanmayanlar için bir kılıç gibidir. Bafra'ya dönersem gücüm yettiğince 10 minareli bir mescit yapma kararı aldım. 10 direk bulduk. Bir de vinç aldım. Minareler kısa gelince 5 metre de sacdan ekleme yaptım"dedi.
11.09.2021 12:03
- Son Güncelleme: 11.09.2021 12:08
Samsun'un Bafra ilçesinde bir vatandaş tarafından yapılan ve meteoroloji istasyonunu andıran mescit görenleri hayrete düşürüyor.
Bafra Koşuköy Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yapılan mescit görenleri hayrete düşürüyor. Uzaktan görenlerin ne olduğunu anlamakta zorlandığı, meteoroloji istasyonuna benzettiği tek katlı mescitte 10 adet minare bulunuyor.
10 minareli mescidin hikayesi de bir hayli ilginç. Mescit, Ramazan Gündüz isimli vatandaş tarafından yapıldı.
Mescitte fahri imamlık yapan Ramazan Gündüz, mescidi 2002 yılında Umre ziyareti sonrası oradaki camilerden esinlenerek 2005 yılında yaptı.