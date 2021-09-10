Nefes kesen yemin töreni! Komandolar göreve hazır
Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında "32. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu"nu tamamlayan 1010 kursiyer yemin etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, komando uzman erbaşlar katılımcıların huzurunda ant içti. Kursu birincilikle bitiren uzman erbaşın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil tarafından dereceye girenlere mezuniyet ve başarı belgeleri ile hediye verildi.
Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında 24 hafta boyunca toplumsal olaylara müdahale, muhabere, harita ve silah bilgisi, patlayıcı madde, tuzaklarla mücadele ve atış eğitimi alan uzman erbaş kursiyerler için yemin töreni düzenlendi.
Korgeneral Çitil, kursiyerlere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in selam ve tebriklerini iletti.
Mezunlara yeni görevlerinde başarılar dileyen Çitil, "Geçmişten bugüne kadar başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere bütün suç örgütlerine karşı başarılı çalışmalarıyla destan yazan ve milletimizin gönlünde taht kuran jandarma birliklerinin emrinde görev yapmış ve halen görev yapan personelimiz gibi bu genç silah arkadaşlarım 'Gitmediğin yer, kontrol etmediğin alan senin değildir.' prensibiyle vatandaşlarımızın arasında daha görünür ve erişilebilir olarak kutsal vatanımızın her karış toprağında gece gündüz demeden görev yapacaktır." dedi.
Okul Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin ise eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerden 863'ünün Jandarma Genel Komutanlığının çeşitli birliklerinde, 147'sinin ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapmaya hak kazandığını söyledi
Daha sonra Komutanlığın öğretmen ile kursiyerleri, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri sundu.
Ardından Türk bayrağı açan komandolar, katılımcılardan alkış aldı.