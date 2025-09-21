takvim-logo

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul'da yağmur uyarısı var mı?

Eylül ayının bitmesine sayılı günler kala hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Dört il için turuncu kod verilirken, İstanbul'un yeni haftadaki hava durumu da merak konusu oldu. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Yeni haftaya yağmur uyarısı var mı? İşte bölge bölge yeni hava durumu raporu!

author-1
takvim.com.tr
Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Hava Durumu Genel Görünümü

Ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı; Orta Karadeniz kıyıları, Tokat ve Sinop çevreleri ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

AFAD'dan 4 il için "turuncu kodlu" gök gürültülü sağanak uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, bugün öğle saatlerine kadar 4 il için turuncu kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri doğrultusunda Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illeri için gök gürültülü sağanak nedeniyle turuncu kodlu uyarı yayımlandı. Uyarının etkisinin yarın öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

2 gündür süren aşırı yağışlar hasara yol açtı

Bölgede son iki gündür devam eden yoğun yağışlar sonucu sel ve taşkın olaylarının meydana geldiği bildirildi. AFAD açıklamasında, gelen ihbarlar doğrultusunda arama-kurtarma, tahliye ve acil müdahale çalışmalarının Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Sıcaklıklar Nasıl Seyredecek?

Meteoroloji verilerine göre batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde ölçülecek.

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Karadeniz kıyılarında sel riski yüksek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış, Rize ve Artvin kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Açıklamada, yağışların sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi riskleri beraberinde getireceği vurgulandı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranmaları istendi.

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Rüzgar birçok bölgede şiddetlenecek

Tahminlere göre rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Ancak Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların hazırlıklı olmaları gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Ağrı'da Mevsimin İlk Karı Düştü

Ağrı'da sonbaharın ilk günlerinde soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek dağlar ve köyler, yılın ilk karıyla beyaz örtüye büründü.

Ağrı Dağı Beyaz Gelinliğini Giydi

Türkiye'nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesi, mevsimin ilk karıyla kaplandı. Zirvedeki kar örtüsü, dağın siluetini kartpostallık bir manzaraya dönüştürdü.

Kentte etkili olan soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının devam edebileceğini bildirdi.

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

24 Eylül'de Sıcak Hava Geri Geliyor: Termometreler 35 Dereceyi Görebilir

Yaz mevsimini geride bırakmış olsak da önümüzdeki günlerde sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek. Meteoroloji uzmanları, hafta başından itibaren Türkiye genelinde hissedilir bir sıcaklık artışı bekliyor.

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Pazartesi Günüyle Birlikte Isınma Başlıyor

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların yükselmeye başlayacağını belirtti. Tek, "Pazartesi günüyle birlikte yüksek basınç kaynaklı gündüz ısınması başlayacak, ancak gece sıcaklıkları serin kalacak." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Adil Tek, özellikle 24 Eylül'de bazı bölgelerde sıcaklıkların 30-32 dereceye kadar çıkabileceğini vurguladı. Afrika üzerinden sıcak hava akışının da olabileceğine dikkat çeken uzman, bu durumun yurdun geniş bir bölümünü etkileyebileceğini söyledi. Tek, "Bazı şehirlerde sıcaklıklar 35 dereceyi bulabilir." dedi.

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Ekimde Mevsim Normallerine Dönüş Bekleniyor

Uzman, ekim ayı için ise daha ılımlı bir hava tablosu öngörüyor. Tek, "Ekim ayında sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşacak gibi görünüyor. Şimdilik buna 'son sıcak hava dalgası' diyebiliriz, fakat kesin bir değerlendirme yapmak için biraz daha zamana ihtiyaç var." diye ekledi.

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

21 EYLÜL PAZAR BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

Marmara Bölgesi: Trakya'da Sağanak Uyarısı

Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde Kırklareli kıyılarında kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi olası. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla eseceği bildirildi.

Bursa: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Çanakkale: 27°C, parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 27°C, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri kısa süreli sağanak yağışlı

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Ege Bölgesi: Sıcak ve Güneşli Günler

Ege Bölgesi bugün az bulutlu ve açık bir havaya sahip olacak. Bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Afyonkarahisar: 25°C, az bulutlu

Denizli: 32°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 32°C, az bulutlu ve açık

Manisa: 33°C, az bulutlu ve açık

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Akdeniz Bölgesi: Kavurucu Sıcaklar

Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık olacak. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Adana: 36°C, az bulutlu ve açık

Antalya: 34°C, az bulutlu ve açık

Burdur: 29°C, az bulutlu ve açık

Hatay: 33°C, az bulutlu ve açık

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

İç Anadolu Bölgesi: Sağanaklara Dikkat

İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim. Ancak Sivas'ın kuzey ve doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Ankara: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Çankırı: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Konya: 23°C, parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Karadeniz Bölgesi: Yağışlar Artıyor

Batı Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Rüzgarın batı kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu: 25°C, parçalı ve az bulutlu

Düzce: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Sinop: 26°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sağanaklar daha kuvvetli olacak. Özellikle Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Artvin: 18°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Rize: 23°C, yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlı

Samsun: 23°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 22°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Sıcak ve Rüzgarlı

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak beklenirken, güney ve batı kesimlerde rüzgar kuvvetli esecek.

Erzurum: 16°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars: 14°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Van: 17°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Güneydoğu Anadolu'da ise hava az bulutlu ve açık, rüzgar bölge genelinde kuvvetli olacak.

Diyarbakır: 27°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep: 29°C, az bulutlu ve açık

Mardin: 26°C, az bulutlu ve açık

Siirt: 26°C, az bulutlu ve açık