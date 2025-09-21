Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul'da yağmur uyarısı var mı? Eylül ayının bitmesine sayılı günler kala hava sıcaklıkları da hissedilir derecede azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Dört il için turuncu kod verilirken, İstanbul'un yeni haftadaki hava durumu da merak konusu oldu. Peki İstanbul'da hava nasıl olacak? Yeni haftaya yağmur uyarısı var mı? İşte bölge bölge yeni hava durumu raporu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Buna göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Hava Durumu Genel Görünümü Ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı; Orta Karadeniz kıyıları, Tokat ve Sinop çevreleri ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

AFAD'dan 4 il için "turuncu kodlu" gök gürültülü sağanak uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından, bugün öğle saatlerine kadar 4 il için turuncu kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.