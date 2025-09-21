Meteoroloji il il sıraladı! 4 şehre turuncu alarm verildi! Sağanak yağış, kar, dolu, fırtına... Yeni haftada İstanbul’da yağmur uyarısı var mı?

Karadeniz Bölgesi: Yağışlar Artıyor
Batı Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Rüzgarın batı kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.
Bolu: 25°C, parçalı ve az bulutlu
Düzce: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Sinop: 26°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sağanaklar daha kuvvetli olacak. Özellikle Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Artvin: 18°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize: 23°C, yer yer çok kuvvetli sağanak yağışlı
Samsun: 23°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 22°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı