Dünyanın en çok zırhlı araca sahip ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye’nin listedeki yeri…
Kara kuvvetlerinin gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri olan zırhlı araç envanteri, Global Firepower'ın yayınladığı son verilerle yeniden gündeme geldi. Tanklardan zırhlı personel taşıyıcılara kadar detaylı bir sıralamanın yapıldığı listede, dünyanın en büyük zırhlı araç filolarına sahip ilk 10 ülke belli oldu. İşte o liste…
Dünyanın en güçlü ordularına dair yapılan karşılaştırmalarda öne çıkan başlıklardan biri de
zırhlı araç kapasitesi. Global Firepower'ın açıkladığı rakamlara göre, ABD zirvedeki yerini korurken Türkiye de binlerce tank ve zırhlı personel taşıyıcısıyla dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK ZIRHLI ARAÇ FİLOLARI AÇIKLANDI
Global Firepower verilerine göre tanklardan zırhlı personel taşıyıcılara kadar kara kuvvetlerinin gücünü yansıtan en büyük zırhlı araç filoları belli oldu. İşte detaylı sıralama ⤵
1- ABD 396.603 araç Yaklaşık 392 bin zırhlı araç ile dünyanın en büyük filosuna sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, bu alanda rakipsiz durumda. Ordunun envanterinde binlerce Stryker, Bradley ve MRAP tipi araç bulunurken, yaklaşık 4.640 adet M1 Abrams ana muharebe tankı dikkat çekiyor.
2- Hindistan 152.795 araç Hindistan'ın gücü, 148 binden fazla zırhlı personel taşıyıcı ve 4.201 tanktan oluşuyor. Ordunun bel kemiğini Rus yapımı T-72 ve T-90 tankları oluştururken, yerli üretim Arjun tankı ve BMP-2 piyade muharebe araçları da önemli bir yer tutuyor.
3- Çin 150.817 araç Çin, 44.017 zırhlı araç ve 6.800 tankla üçüncü sırada bulunuyor. Envanterinde modern Tip-96 ve Tip-99 tankları ile ZBD-04 zırhlı araçları öne çıkıyor.
4- Rusya 137.277 araç Rusya'nın filosunda yaklaşık 131.527 zırhlı personel taşıyıcı ve 5.750 tank bulunuyor. T-72, T-80, T-90 tanklarının yanı sıra BMP-3 piyade savaş araçları ve BTR serisi zırhlılar ordunun ana gücünü oluşturuyor.