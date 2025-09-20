takvim-logo

Dünyanın en çok zırhlı araca sahip ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye’nin listedeki yeri…

Kara kuvvetlerinin gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri olan zırhlı araç envanteri, Global Firepower'ın yayınladığı son verilerle yeniden gündeme geldi. Tanklardan zırhlı personel taşıyıcılara kadar detaylı bir sıralamanın yapıldığı listede, dünyanın en büyük zırhlı araç filolarına sahip ilk 10 ülke belli oldu. İşte o liste…

Dünyanın en güçlü ordularına dair yapılan karşılaştırmalarda öne çıkan başlıklardan biri de zırhlı araç kapasitesi. Global Firepower'ın açıkladığı rakamlara göre, ABD zirvedeki yerini korurken Türkiye de binlerce tank ve zırhlı personel taşıyıcısıyla dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ZIRHLI ARAÇ FİLOLARI AÇIKLANDI

Global Firepower verilerine göre tanklardan zırhlı personel taşıyıcılara kadar kara kuvvetlerinin gücünü yansıtan en büyük zırhlı araç filoları belli oldu. İşte detaylı sıralama ⤵

1- ABD 396.603 araç
Yaklaşık 392 bin zırhlı araç ile dünyanın en büyük filosuna sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, bu alanda rakipsiz durumda. Ordunun envanterinde binlerce Stryker, Bradley ve MRAP tipi araç bulunurken, yaklaşık 4.640 adet M1 Abrams ana muharebe tankı dikkat çekiyor.

2- Hindistan 152.795 araç
Hindistan'ın gücü, 148 binden fazla zırhlı personel taşıyıcı ve 4.201 tanktan oluşuyor. Ordunun bel kemiğini Rus yapımı T-72 ve T-90 tankları oluştururken, yerli üretim Arjun tankı ve BMP-2 piyade muharebe araçları da önemli bir yer tutuyor.

3- Çin 150.817 araç
Çin, 44.017 zırhlı araç ve 6.800 tankla üçüncü sırada bulunuyor. Envanterinde modern Tip-96 ve Tip-99 tankları ile ZBD-04 zırhlı araçları öne çıkıyor.

4- Rusya 137.277 araç
Rusya'nın filosunda yaklaşık 131.527 zırhlı personel taşıyıcı ve 5.750 tank bulunuyor. T-72, T-80, T-90 tanklarının yanı sıra BMP-3 piyade savaş araçları ve BTR serisi zırhlılar ordunun ana gücünü oluşturuyor.

5- Fransa 111.147 araç
Fransa, 110.932 zırhlı araç ve 215 tankla beşinci sırada. Ordu, Leclerc ana muharebe tankları, VBCI piyade muharebe araçları ve VAB personel taşıyıcılarıyla hızlı konuşlanma kabiliyeti ön plana çıkıyor.

6- Almanya 83.556 araç
Almanya'nın filosunun büyük bölümünü Fuchs ve Boxer zırhlı personel taşıyıcılar ile Puma ve Marder piyade muharebe araçları oluşturuyor. Kara gücünün merkezinde ise 296 Leopard 2 tankı bulunuyor.

7- İtalya 73.680 araç
İtalya envanterinde 73.480 zırhlı personel taşıyıcı ve 200 Ariete tankı barındırıyor. Bu araçlar, NATO görevleri kapsamında özellikle Irak operasyonlarında etkin şekilde kullanıldı.

8- İran 67.538 araç
İran'ın filosu 65.825 zırhlı araç ve 1.713 tanktan oluşuyor. Çoğu Sovyet yapımı T-72 tanklarının yanında yerli üretim Zulfikar tankları da bulunuyor. Zırhlı personel taşıyıcıların büyük kısmı yerli imalat.

9- Türkiye 63.411 araç
Türkiye, 61.173 zırhlı personel taşıyıcı ve 2.238 tankla dokuzuncu sırada. Orduda Leopard 2A4 ve M60 tankları aktif olarak görev yaparken, yerli üretim ACV-15, Otokar ZPT'leri ve yeni nesil Altay tankları da envantere girmeye başladı.

10- Yunanistan 63.232 araç
Listede son sırayı alan Yunanistan'ın envanterinde 61.888 zırhlı araç ve 1.344 tank bulunuyor. Özellikle Leopard 2 ve Leopard 1 tankları ile BMP-1 ve Leonidas zırhlı araçları öne çıkıyor.

(Kaynak:Global Firepower)