Dünyanın en çok zırhlı araca sahip ülkeleri belli oldu! İşte Türkiye’nin listedeki yeri…

DÜNYANIN EN BÜYÜK ZIRHLI ARAÇ FİLOLARI AÇIKLANDI

Global Firepower verilerine göre tanklardan zırhlı personel taşıyıcılara kadar kara kuvvetlerinin gücünü yansıtan en büyük zırhlı araç filoları belli oldu. İşte detaylı sıralama ⤵

1- ABD 396.603 araç

Yaklaşık 392 bin zırhlı araç ile dünyanın en büyük filosuna sahip olan Amerika Birleşik Devletleri, bu alanda rakipsiz durumda. Ordunun envanterinde binlerce Stryker, Bradley ve MRAP tipi araç bulunurken, yaklaşık 4.640 adet M1 Abrams ana muharebe tankı dikkat çekiyor.