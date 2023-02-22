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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge açıkladı! Nerelere kar geliyor... Deprem bölgesinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hava durumu da merak ediliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporu...

22.02.2023 11:50 - Son Güncelleme: 22.02.2023 11:50
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge açıkladı! Nerelere kar geliyor... Deprem bölgesinde Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge açıkladı! Nerelere kar geliyor... Deprem bölgesinde Hava Durumu

Öte yandan deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hava durumu da merak ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge açıkladı! Nerelere kar geliyor... Deprem bölgesinde Hava Durumu

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge açıkladı! Nerelere kar geliyor... Deprem bölgesinde Hava Durumu

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Açıklanan son tahmine göre deprem bölgesinde hava sıcaklıkları şu şekilde olacak;

Kahramanmaraş 6/14
Adana: 5/18
Hatay: 6/18
Osmaniye: 5/19
Kilis: 5/16
Malatya: 1/10
Adıyaman: 5/13
Gaziantep: 1/15
Şanlıurfa: 5/16
Elazığ: -3/9
Diyarbakır: -3/14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge açıkladı! Nerelere kar geliyor... Deprem bölgesinde Hava Durumu

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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