Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge açıkladı! Nerelere kar geliyor... Deprem bölgesinde hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hava durumu da merak ediliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Açıklanan son tahmine göre deprem bölgesinde hava sıcaklıkları şu şekilde olacak;
Kahramanmaraş 6/14
Adana: 5/18
Hatay: 6/18
Osmaniye: 5/19
Kilis: 5/16
Malatya: 1/10
Adıyaman: 5/13
Gaziantep: 1/15
Şanlıurfa: 5/16
Elazığ: -3/9
Diyarbakır: -3/14
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.