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Haberler Yaşam Denizler peş peşe çekildi! Depremle ilgisi var mı? Uzmanlar açıkladı

Denizler peş peşe çekildi! Depremle ilgisi var mı? Uzmanlar açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık merkezli depremler sonrası denizlerde peş peşe çekilmeler görüldü. Önce İstanbul Avcılar'da daha sonra Mersin'de ve Muğla'da yaşanan çekilmeler vatandaşları tedirgin ederken uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Ege Denizi'nde görülen su çekilmesinin günlerce süren şiddetli poyrazdan kaynaklandığını, sismik olaylarla ilgisinin olmadığını söyledi. İşte detaylar...

21.02.2023 12:25 - Son Güncelleme: 21.02.2023 12:33
Denizler peş peşe çekildi! Depremle ilgisi var mı? Uzmanlar açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık merkezli depremler sonrası denizlerde peş peşe çekilmeler görüldü.

Önce İstanbul Avcılar'da daha sonra Mersin'de ve Muğla'da yaşanan çekilmeler yaşandı.

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Denizler peş peşe çekildi! Depremle ilgisi var mı? Uzmanlar açıkladı

Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi.

Denizler peş peşe çekildi! Depremle ilgisi var mı? Uzmanlar açıkladı

Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde son bir hafta içinde deniz suyu gözle görülür oranda çekildi.

Denizler peş peşe çekildi! Depremle ilgisi var mı? Uzmanlar açıkladı

Muğla'da Bodrum, Ortaca, Akyaka ve Fethiye'de çekilmeler görüldü. Görüntüler vatandaşları tedirgin ederken uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

Denizler peş peşe çekildi! Depremle ilgisi var mı? Uzmanlar açıkladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Ege Denizi'nde görülen su çekilmesinin günlerce süren şiddetli poyrazdan kaynaklandığını, sismik olaylarla ilgisinin olmadığını söyledi.

Prof. Dr. Yaşar, su çekilme olayının doğal olduğunu, her sene şubatın ikinci yarısı ile mart sonu arasında görülebildiğini ifade etti.

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