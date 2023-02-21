Denizler peş peşe çekildi! Depremle ilgisi var mı? Uzmanlar açıkladı
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık merkezli depremler sonrası denizlerde peş peşe çekilmeler görüldü. Önce İstanbul Avcılar'da daha sonra Mersin'de ve Muğla'da yaşanan çekilmeler vatandaşları tedirgin ederken uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Ege Denizi'nde görülen su çekilmesinin günlerce süren şiddetli poyrazdan kaynaklandığını, sismik olaylarla ilgisinin olmadığını söyledi. İşte detaylar...
21.02.2023 12:25 - Son Güncelleme: 21.02.2023 12:33
Mersin'in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde son bir hafta içinde deniz suyu gözle görülür oranda çekildi.
Muğla'da Bodrum, Ortaca, Akyaka ve Fethiye'de çekilmeler görüldü. Görüntüler vatandaşları tedirgin ederken uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Ege Denizi'nde görülen su çekilmesinin günlerce süren şiddetli poyrazdan kaynaklandığını, sismik olaylarla ilgisinin olmadığını söyledi.
Prof. Dr. Yaşar, su çekilme olayının doğal olduğunu, her sene şubatın ikinci yarısı ile mart sonu arasında görülebildiğini ifade etti.