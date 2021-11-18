Meteoroloji duyurdu! 34 ilde sağanak, 6 ilde kar yağışı bekleniyor: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapordan elde edilen verilere göre, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'nın da aralarında olduğu 34 ilde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Öte yandan 6 il için de kar yağışı uyarısı geldi. Peki, hangi illerde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte yurt genelinde hava durumunun tüm detayları...
18.11.2021 18:17
- Son Güncelleme: 18.11.2021 18:48
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hava durumu tahmin raporuna göre; aralarında İstanbul'un da olduğu 34 il için sağanak uyarısı yapıldı.
HANGİ İLLERDE SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı rapora göre, cuma günü; İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Sinop, Çorum, Bolu, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Hatay, Samsun, Amasya, Tokat, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Ordu'da sağanak bekleniyor.