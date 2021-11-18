Manisa'da hafif ticari araç motosiklete çarptı sürücü havaya uçtu! İşte o anlar
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ercan Dirik (28) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
18.11.2021 16:37
- Son Güncelleme: 18.11.2021 16:45
Ercan Dirik yönetimindeki 45 AGR 735 plakalı motosiklet, Okçular Sokak'tan çıkış yapan İsa Sezer'in (50) kullandığı 45 RA 7314 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Dirik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.