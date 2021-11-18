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Manisa'da hafif ticari araç motosiklete çarptı sürücü havaya uçtu! İşte o anlar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ercan Dirik (28) yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
18.11.2021 16:37 - Son Güncelleme: 18.11.2021 16:45
Manisa’da hafif ticari araç motosiklete çarptı sürücü havaya uçtu! İşte o anlar

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Turan Mahallesi Akçakmak yolunda meydana geldi.

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Manisa’da hafif ticari araç motosiklete çarptı sürücü havaya uçtu! İşte o anlar

Ercan Dirik yönetimindeki 45 AGR 735 plakalı motosiklet, Okçular Sokak'tan çıkış yapan İsa Sezer'in (50) kullandığı 45 RA 7314 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Manisa’da hafif ticari araç motosiklete çarptı sürücü havaya uçtu! İşte o anlar

Kazada, motosiklet sürücüsü Dirik yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa’da hafif ticari araç motosiklete çarptı sürücü havaya uçtu! İşte o anlar

Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Dirik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Manisa’da hafif ticari araç motosiklete çarptı sürücü havaya uçtu! İşte o anlar

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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