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İstanbul Başakşehir'de kan donduran olay: Cami bahçesinde çarşafa sarılı cenin bulundu

İstanbul Başakşehir'deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri bebeği bırakan canileri yakalamak için çalışma başlattı. Bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

18.11.2021 20:22 - Son Güncelleme: 18.11.2021 20:35
İstanbul Başakşehir’de kan donduran olay: Cami bahçesinde çarşafa sarılı cenin bulundu

İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlık alanda bulunan çöp poşeti, camiye gelen bir kişinin dikkatini çekti.

Durum, polise bildirildi.

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İstanbul Başakşehir’de kan donduran olay: Cami bahçesinde çarşafa sarılı cenin bulundu

Polis, çöp poşetini açınca içinde çarşafa sarılı Cenin olduğunu tespit etti. ;


İstanbul Başakşehir’de kan donduran olay: Cami bahçesinde çarşafa sarılı cenin bulundu

Sağlık ekipleri de ceninin 4-5 aylık olduğunu belirledi.

İstanbul Başakşehir’de kan donduran olay: Cami bahçesinde çarşafa sarılı cenin bulundu

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenin, ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İstanbul Başakşehir’de kan donduran olay: Cami bahçesinde çarşafa sarılı cenin bulundu

Polis ekipleri cenini ağaçlık alana bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

İstanbul Başakşehir’de kan donduran olay: Cami bahçesinde çarşafa sarılı cenin bulundu

Mahallede oturan Mehmet Yaşar, "İncelemeler yapıldı. Bir vatandaş fark etmiş bu durumu. Cami bahçesinde bulunmuş" dedi.

Bektaş Çetinkaya, "Fark eden ağabey dokunmuyor, ölü olduğunu fark ediyor. Polise durumu bildiriyor. Belli bir süre beklediler burada. İnceleme sonrasında götürdüler" diye konuştu.

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