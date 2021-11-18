İstanbul Başakşehir'de kan donduran olay: Cami bahçesinde çarşafa sarılı cenin bulundu
İstanbul Başakşehir'deki bir caminin bahçesinde çarşafa sarılı yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Polis ekipleri bebeği bırakan canileri yakalamak için çalışma başlattı. Bebeğin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
18.11.2021 20:22
- Son Güncelleme: 18.11.2021 20:35
İstanbul Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ağaçlık alanda bulunan çöp poşeti, camiye gelen bir kişinin dikkatini çekti.
Durum, polise bildirildi.