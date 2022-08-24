Malatya'da TIR'la otomobil kafa kafaya çarpıştı! Alev topuna döndüler
Son dakika haberine göre Malatya Darende'de bir TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçlar alev topuna dönerken, 5 kişi yaralandı. Yanan araçları itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.
24.08.2022 17:54 - Son Güncelleme: 24.08.2022 18:07
Malatya'nın Darende ilçesinde, TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kazada alev topuna dönen araçları itfaiye söndürdü.
Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi.