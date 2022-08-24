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Malatya'da TIR'la otomobil kafa kafaya çarpıştı! Alev topuna döndüler

Son dakika haberine göre Malatya Darende'de bir TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçlar alev topuna dönerken, 5 kişi yaralandı. Yanan araçları itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.

24.08.2022 17:54 - Son Güncelleme: 24.08.2022 18:07
Malatya’da TIR’la otomobil kafa kafaya çarpıştı! Alev topuna döndüler

Malatya'nın Darende ilçesinde, TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kazada alev topuna dönen araçları itfaiye söndürdü.

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Malatya’da TIR’la otomobil kafa kafaya çarpıştı! Alev topuna döndüler

Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Malatya'da feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı... | VİDEO

Malatya’da TIR’la otomobil kafa kafaya çarpıştı! Alev topuna döndüler

Atila Ö. yönetimindeki 07 AUB 568 plakalı TIR ile İsmail Hakkı Y. yönetimindeki 23 AAR 338 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Malatya’da TIR’la otomobil kafa kafaya çarpıştı! Alev topuna döndüler

Kazada, sürücüler ile birlikte otomobilde bulunan Seyhan Y., Elif Y. ve Efe Y. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı.

Malatya’da TIR’la otomobil kafa kafaya çarpıştı! Alev topuna döndüler

Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerince Darende Somuncu Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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