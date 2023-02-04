Meteoroloji, AFAD, valilikten İSTANBUL'A KIRMIZI ALARM! Kar, fırtına, sel, uyarısı! Okullar tatil olacak mı? 5, 6,7,8,9 Şubat 2023 HAVA DURUMU raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Bolu, Ordu, Tokat ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu nedenle vatandaşlar hava durumu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte AFAD ve MGM'den gelen uyarılar...
Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak kar yağışı için açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Meteoroloji uyarıları yayımladı. Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan tedbirleri açıkladı. AFAD tarafından gelen uyarılar sonrası okullar tatil olacak mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte 5,6,7,8,9 Şubat 2023 güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Bolu, Ordu, Tokat ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların: Güney Ege, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Denizli çevreleri, Antalya'nın doğusu, Isparta'nın güney kesimleri, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli yağış ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile kar yağışı olan yerlerde yer yer tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların, öğle saatlerinde bölgenin batısında, gece saatlerinde doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; 05.02.2023 Pazar günü rüzgarın sabah saatlerinden sonra Marmara'nın batısında (Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın kuzey ve batısı, Yalova'nın batısı) zamanla Ege'nin batısında (İzmir, Manisa, Aydın'ın batısı) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa), İstanbul Avrupa Yakasında yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İZMİR İÇİN KUVVETLİ KAR VE DON UYARISI
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir'in iç ve yüksek kesimlerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışıyla beraber buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden İzmir'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiği duyuruldu. Açıklamada" Yapılan son değerlendirmelere göre; 05 Şubat Pazar günü sabah saatlerinden itibaren İzmir'in iç ve yüksek kesimlerinde (300 metre ve yukarısı) kuvvetli kar yağışı (5-20 cm) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.