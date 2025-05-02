Mehmet Çetin olayında sona gelindi! Bayram köşeye sıkıştı! Kadınlar peş peşe yayına bağlandı
Cinsiyet değiştirdikten sonra ortalıktan kaybolduğu iddia edilen Mehmet Çetin'in kaybına ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Müge Anlı yayınına bağlanan bir görgü tanığı, Mehmet'in yakın arkadaşı Bayram Akçay'ın kumar zaafı olduğunu ve gittiği mekanlarda kendisini Mehmet olarak tanıttığını söyledi. Köşeye sıkışan Bayram'ın hareketleri dikkat çekti.
takvim.com.tr
32 yaşındaki
Mehmet Çetin, 10 Ekim 2015'te Isparta'da sırra kadem bastı. Aile, Mehmet'in en son görüştüğü ismin yakın arkadaşı Bayram Akçay olduğunu iddia etti.
Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in kaybolduğu gün Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve
'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıkladı. Baba Ali Çetin ise oğlunun kaybolmasının ardından Bayram Akçay'ın çevreye genç adamın cinsiyet değiştirdiğini ve Antalya'ya kaçtığını söylediğini duyduğunu açıkladı. Olayı araştıran Anlı, Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çektiğini ve hayat sigortası yaptırdığını ortaya çıkardı. Mehmet'in ölüm tazminatını Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesini istediği belirlendi. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.
Programda başta birbirlerini tanımadıklarını ifade eden Mehmet'in eşi Derya ile Bayram'ın defalarca görüştüğü belirlendi. Derya'nın Mehmet'in kaybolduğu gün telefonunu değiştirdiği de ortaya çıktı. Yayına bağlanan tanıklar Derya'nın Bayram dahil olmak üzere çok sayıda erkekle birliktelik yaşadığını ileri sürdü.
KUMARA ZAAFIM YOK DEDİ! GERÇEK BAŞKA ÇIKTI
Yayına bağlanan başka bir tanık ise Bayram'ın kumara zaafı olduğunu iddia etti. Bayram, hayatında kumar oynamadığını söylerken, onu başka görgü tanıkları yalanladı. Bugünkü yayına bağlanan bir tanık, Bayram'ın babasına zekat verdikleri ancak ilerleyen günlerde adamın kendilerinden tekrar para istediğini açıklayarak,
"Adamın yüzü gözü mordu. Oğlum paramı aldı kumara gitti dedi" ifadelerini kullandı.
"BÜTÜN KIZLAR MASASINA GİTMEK İSTERDİ"
Programa katılan Esila isimli tanık ise Bayram ile mekanda tanıştığını söyleyerek, Bayram'ın
'Bakara' isimli kumar oyunu oynadığını ileri sürdü. Bayram'ın arkadaşı Yaşar mekana gittiklerini doğruladı. Esila, Bayram'ın mekanlarda çok para harcadığını söyleyerek, "Bütün kızlar bunun masasına gitmek ister çünkü çok para harcar. Mekan çıkışında parayı ödemek istemediğinden darp edilirdi" dedi.