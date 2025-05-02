Bayram'ın iş vereni olan Kıymet Hanım, Mehmet'in kaybolduğu gün Bayram'ı bıçakla tehdit ettiğini ve 'Onu öldürmeye geldim' dediğini açıkladı. Baba Ali Çetin ise oğlunun kaybolmasının ardından Bayram Akçay'ın çevreye genç adamın cinsiyet değiştirdiğini ve Antalya'ya kaçtığını söylediğini duyduğunu açıkladı. Olayı araştıran Anlı, Mehmet Çetin'in kaybolmadan önce kredi çektiğini ve hayat sigortası yaptırdığını ortaya çıkardı. Mehmet'in ölüm tazminatını Tarkan Gürakan isimli bir şahısa verilmesini istediği belirlendi. Tarkan Gürakan'ın Bayram Akçay ile arkadaş olduğu öğrenildi.