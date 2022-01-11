Dara Antik Kenti’nde heyecanlandıran keşif! Üzerinde Aziz Menas’ın figürü var! 1400 yıl öncesine ait...

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin İlk Kültür ve Müze Müdürlüğü desteği ile Dara Antik Kenti'nde 2020 yılından bu yana kazı çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyleyen Doç. Dr. Hüseyin Metin, "1400 yıllık bu ampulla o dönemlerde yaşayan hacılar tarafından kokulu kutsal su veya yağ gibi kozmetik ürünleri taşımak için kullanılırdı. Böylece bu bulgu ile Dara'dan Mısır'a kutsal hac yolculuğu yapıldığı ortaya çıktı. Dara'dan Mısır'a gidenler dönüşte kokulu kutsal su veya yağ gibi kozmetik ürünlerini bu ampulla içinde muhafaza ediyorlardı" diye konuştu.

