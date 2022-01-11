Dara Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif! Üzerinde Aziz Menas'ın figürü var! 1400 yıl öncesine ait...
Mardin'de bulunan Dara Antik Kenti'nde üzerinde Aziz Menas'ın figürü bulunan 1400 yıllık ampulla bulundu. Ampullanın o dönemlerde kokulu kutsal su veya yağ gibi kozmetik malzemeleri taşımak için kullanıldığı tespit edildi.
Mardin'deki Dara Antik Kenti'nde üstünde Aziz Menas'ın figürü olan 1400 yıllık ampulla (Roma'da camdan veya pişmiş topraktan yapılan şişe) bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, söz konusu ampullanın o dönemlerde yaşayan hacılar tarafından kokulu kutsal su veya yağ gibi kozmetik malzemeleri taşımak için kullanıldığını belirterek, "Bunu yapan ustanın parmak izleri bile ampullada duruyor. Paha biçilmez, birinci sınıf bir malzeme" dedi.
Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin başkanlığında Dara Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında, 3'üncü yüzyılda Mısır'da doğan ve Diocletianus döneminde Hristiyan katliamları sonucu öldürülen Aziz Menas'ın figürü bulunan 1400 yıllık ampulla bulundu.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Dicle Kalkınma Ajansı, Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin İlk Kültür ve Müze Müdürlüğü desteği ile Dara Antik Kenti'nde 2020 yılından bu yana kazı çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini söyleyen Doç. Dr. Hüseyin Metin, "1400 yıllık bu ampulla o dönemlerde yaşayan hacılar tarafından kokulu kutsal su veya yağ gibi kozmetik ürünleri taşımak için kullanılırdı. Böylece bu bulgu ile Dara'dan Mısır'a kutsal hac yolculuğu yapıldığı ortaya çıktı. Dara'dan Mısır'a gidenler dönüşte kokulu kutsal su veya yağ gibi kozmetik ürünlerini bu ampulla içinde muhafaza ediyorlardı" diye konuştu.