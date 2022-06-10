Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan'ın öldürülme anı kamerada! Katil o cinayetle bağlantılı çıktı!
İzmir'de Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayında 14 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı iki şahsın gerçekleştirdiği, yurt dışına kaçmak için özel ambulansla Covid hastası numarası yaptıkları ve Kocaeli'de yakalandıkları ortaya çıktı. Öte yandan saldırı anı da kamera kayıtlarına yansırken, saldırıdan bir gün sonra gerçekleşen berber cinayetinin de saldırıyla ilgili olduğu öğrenildi.
İzmir'de Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, 5 Haziran'da 35 AIT 325 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyir halindeyken Güzelyalı civarında bulunan başka bir otomobildeki şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı.
Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda araç içinde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulunuldu. Yaralılar ambulanslar ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Mehmet Ali Oğuzun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili 14 şüpheli yakalandı. Saldırıyı M.D. ve A.Y. isimli şahısların gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Olayla ilgili sır perdesi de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çözüldü.
COVİD HASTASI NUMARASI YAPTILAR
Edinilen bilgiye göre, alacak verecek konusu üzerine Dobo Metin ile aralarında husumet bulunan M.D. ve A.Y., Dobo Metin'in aracını takip ederek saldırıyı gerçekleştirdi.