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Metabolizmanızı şimdiden Ramazan'a hazırlayın! İşte 5 adımda sağlık tüyoları

İslam dininde 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ramazan'a sayılı günler kala uzmanlardan uyarı geldi. Ramazan bu yıl her ne kadar yakıcı sıcaklara denk gelmese de, açlık ve susuzluk süresinin uzun olması nedeniyle metabolizmanın şimdiden hazırlanması gerektiğini belirten uzmanlar, Ramazan için şimdiden dikkat edilmesi gereken uyarı ve önerilerde bulundu. İşte sağlıklı bir Ramazan geçirmeniz için dikkat etmeniz gereken 5 adım...

01.05.2019 17:45 - Son Güncelleme: 01.05.2019 18:11
Metabolizmanızı şimdiden Ramazan'a hazırlayın! İşte 5 adımda sağlık tüyoları

3 Haziran Ramazan Bayramı'nın arefesidir. 4 Haziran Salı günü Ramazan'ın 1. günü olacaktır. Tüm İslam alemi büyük bir heyecanla Ramazan'ı bekliyor. Peki, Ramazan için vücudunuzu hazırladınız mı? Ramazan bu yıl her ne kadar yakıcı sıcaklara denk gelmese de, uzun açlık ve susuzluk süresi nedeniyle, metabolizmayı şimdiden bu sürece hazırlamakta fayda var. İşte uzmanlardan gelen uyarı ve önlemler...

Metabolizmanızı şimdiden Ramazan'a hazırlayın! İşte 5 adımda sağlık tüyoları

SALATAYI ARTIRIN, TUZU AZALTIN

Sağlıklı bir bağırsak sisteminin vazgeçilmezi bol taze yeşil sebzeler. Bu besinlerin su ve posa içeriği yüksek, kalorileri yok denecek kadar az. Bu nedenle her yemeğin yanında bol salata tüketmeye özen gösterin. Böylece diğer besinlerden alacağınız yüksek kaloriyi azaltabilir ve bağırsak hareketlerini hızlandırarak sindirim sisteminizi Ramazan'a hazırlayabilirsiniz. Ancak salataya tuz yerine limon sıkarken, yemeklere de fazla tuz eklemekten kaçının. Zira aşırı tuz tüketimi ödemlere yol açıp, kan basıncını yükseltebiliyor. Tuzu şimdiden azaltın.

Metabolizmanızı şimdiden Ramazan'a hazırlayın! İşte 5 adımda sağlık tüyoları

KAFEİNİ KISITLAYIN, BOL SU TÜKETİN

Çay, kahve ve kola gibi içeceklerde bulunan kafein kronik tüketildiğinde bağımlılık yaptığı gibi sindirim sorunlarına da yol açabiliyor. Ayrıca idrar söktürücü etkisi ile vücutta bulunan suyun böbreklerden atımını hızlandırarak su kayıplarına neden oluyor. Bu nedenle Ramazan'a hazırlık sürecinde kafeini azaltmaya, onun yerine bol su tüketmeye gayret edin.

Metabolizmanızı şimdiden Ramazan'a hazırlayın! İşte 5 adımda sağlık tüyoları

BASİT DEĞİL KOMPLEKS KARBONHİDRATLARI TERCİH EDİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı, çok fazla besin değeri olmayan ancak çok yüksek kalorili tatlı, beyaz un, çikolata, şekerli aromalı içecekler gibi basit karbonhidratlı yiyecek ve içecekler kan şekerinde ani iniş ve çıkışlara yol açtığını, sık sık acıktırdığını belirtti. Bulgur, tam tahıllı ekmek, yulaf gibi kompleks karbonhidratlar ise fazla miktarda vitamin, mineral ve posa içerdiğinden tok tutuyor. Bu nedenle basit karbonhidratlardan şimdiden uzak durmaya başlayın ve Ramazan'da da daha geç acıkmak için kompleks karbonhidratları tercih edin.

Metabolizmanızı şimdiden Ramazan'a hazırlayın! İşte 5 adımda sağlık tüyoları

YOĞURT VE KEFİRİ EKSİK ETMEYİN

Yoğurt ve kefir tüketmek sindirim sistemini Ramazan'a en güzel şekilde hazırlamakta oldukça etkili. Bu gıdalarda bulunan bağırsak için yararlı bakteriler, hem Ramazan öncesi hem de Ramazan'da sindirim sistemi ile ilgili yaşayabileceğiniz olası sorunları da önlemeye yardımcı oluyor.

Metabolizmanızı şimdiden Ramazan'a hazırlayın! İşte 5 adımda sağlık tüyoları

ET VE SEBZEYİ BİR ARADA TÜKETİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman "Etli/kıymalı veya tavuklu sebze yemekleri hem protein ihtiyacınızı karşılamaya hem de sebzelerin posasından ve vitaminlerinden faydalanmaya yardımcı olacaktır. Sebze ve proteini bir arada almak da Ramazan öncesi sindirim sistemini rahatlatacak, Ramazan'da da uzun açlık sürecindeki hazım sorunlarından koruyacaktır." diyor.

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