Metabolizmanızı şimdiden Ramazan'a hazırlayın! İşte 5 adımda sağlık tüyoları

BASİT DEĞİL KOMPLEKS KARBONHİDRATLARI TERCİH EDİN

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı, çok fazla besin değeri olmayan ancak çok yüksek kalorili tatlı, beyaz un, çikolata, şekerli aromalı içecekler gibi basit karbonhidratlı yiyecek ve içecekler kan şekerinde ani iniş ve çıkışlara yol açtığını, sık sık acıktırdığını belirtti. Bulgur, tam tahıllı ekmek, yulaf gibi kompleks karbonhidratlar ise fazla miktarda vitamin, mineral ve posa içerdiğinden tok tutuyor. Bu nedenle basit karbonhidratlardan şimdiden uzak durmaya başlayın ve Ramazan'da da daha geç acıkmak için kompleks karbonhidratları tercih edin.