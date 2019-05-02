2 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu! Aldın Aldın kataloğunda Ramazan ayına özel indirimli ürünler

A101 aktüel ürünler geçtiğimiz gün belli olmuş, fiyat listesi yayınlanmıştı. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101 marketlerin bu haftaki kataloğu her kategoriden ürünü ilgilendiriyor. Aldın Aldın başlığı altında yayınlanan katalogda, teknoloji, züccaciye, ev ürünleri, tekstil, gıda ürünleri yer alıyor. Öte yandan 'Hayırlı Ramazanlar' başlığı altında duyurulan indirimli gıda ürünleri de dikkat çekenler arasında. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 2 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

02.05.2019 09:56 - Son Güncelleme: 02.05.2019 10:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





