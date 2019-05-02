2 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu! Aldın Aldın kataloğunda Ramazan ayına özel indirimli ürünler
A101 aktüel ürünler geçtiğimiz gün belli olmuş, fiyat listesi yayınlanmıştı. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101 marketlerin bu haftaki kataloğu her kategoriden ürünü ilgilendiriyor. Aldın Aldın başlığı altında yayınlanan katalogda, teknoloji, züccaciye, ev ürünleri, tekstil, gıda ürünleri yer alıyor. Öte yandan 'Hayırlı Ramazanlar' başlığı altında duyurulan indirimli gıda ürünleri de dikkat çekenler arasında. Peki, bu hafta A101'de hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 2 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...
2 Mayıs A101 aktüel ürünler listesi satışa çıktı. Samsung 55NU7300 55" UHDS Curved TV bu katalogda 4.499,00 TL'den satışa sunuluyor. Öte yandan teknolojiden züccaciyeye, tekstilden gıdaya kadar birçok ürün satışa çıktı. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte güncel katalog listesinde yer alan bilgilere göre 2 Mayıs A101 indirimli ürünler...
2 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Ekran : LED
Ekran Tipi : Kavisli (Curved)
Çözünürlük Standardı : Ultra HD (4K)
Ekran Çözünürlüğü : 3840x2160
Yenileme Hızı (Yazılım) : PQI 1300
Yenileme Hızı (Gerçek) : 50 Hz
Dinamik Kontrast : Mega Dynamic Contrast
Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) : 3840x2160p @ 60 Hz
HDR : Var
HDMI : 3 adet
USB : 2 adet
2 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
5.000 uydu kanalı kapasitesi
USB girişi 2 adet
HDMI çıkışı
Dijital ses çıkışı
Full HD video çözünürlüğü
Kayıt ve timeshift özelliği (USB bellek ile)
USB Wi-Fi aygıt (MT-7601) desteği
USB medya oynatıcı özelliği
USB aygıt üzerinden yazılım güncelleme
2 yıl garanti
2 MAYIS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
6.3" TFT 2340x1080 (FHD+) V Ekran
8 Çekirdekli İşlemci (1.8 GHz Quad + 1.6 GHz Quad)
3 GB Ram
32 GB Dahili Depolama
Android 8.1 Oreo İşletim Sistemi
13 MP + 5 MP Çift Arka Kamera
8 MP Ön Kamera
5000 mAh pil 3x hızlı şarj
İvme Ölçer
Proximity Sensörü
Hızlı Yüz Tanıma Kilidi
Görsel Işık Sensörü
Jeomanyetik Sensör
Parmak İzi Okuyucu
2 Yıl Samsung Türkiye Garantili