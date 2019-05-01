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A101 2 Mayıs 2019! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile perşembe indirimleri belli oldu

2 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta dolu dolu ürünleri müşterilerinin karşısına çıkarak olan A101'de teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Televizyon, uydu alıcı, cep telefonu, harici hard disk kataloğun ilk sayfasında yer aldı. Öte yandan bisiklet, pilates setinin yanı sıra 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı kataloda bulunuyor. Tekstil ürünleri ile züccaciye ürünleri de katalogda dikkat çeken ürünler arasında. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte 2 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...

01.05.2019 17:26 - Son Güncelleme: 01.05.2019 17:26
A101 2 Mayıs 2019! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile perşembe indirimleri belli oldu

A101 aktüel ürünler kataloğu oldukça merak ediliyor. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101'de teknolojiden, züccaciyeye, tekstilden gıda ürünlerine birçok ürün yer alıyor. A101 müşterileri güncel katalog listesini merak ediyor. Bizde sizler için son kataloğu haberimizde derledik. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 2 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

A101 2 Mayıs 2019! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile perşembe indirimleri belli oldu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (2 MAYIS 2019)

Ekran : LED

Ekran Tipi : Kavisli (Curved)

Çözünürlük Standardı : Ultra HD (4K)

Ekran Çözünürlüğü : 3840x2160

Yenileme Hızı (Yazılım) : PQI 1300

Yenileme Hızı (Gerçek) : 50 Hz

Dinamik Kontrast : Mega Dynamic Contrast

Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) : 3840x2160p @ 60 Hz

HDR : Var

HDMI : 3 adet

USB : 2 adet

A101 2 Mayıs 2019! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile perşembe indirimleri belli oldu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (2 MAYIS 2019)

5.000 uydu kanalı kapasitesi
USB girişi 2 adet
HDMI çıkışı
Dijital ses çıkışı
Full HD video çözünürlüğü
Kayıt ve timeshift özelliği (USB bellek ile)
USB Wi-Fi aygıt (MT-7601) desteği
USB medya oynatıcı özelliği
USB aygıt üzerinden yazılım güncelleme

2 yıl garanti

A101 2 Mayıs 2019! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile perşembe indirimleri belli oldu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (2 MAYIS 2019)

2,5"

2 yıl garanti

USB 3.0

Üretim Yeri: Çin

A101 2 Mayıs 2019! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile perşembe indirimleri belli oldu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (2 MAYIS 2019)

6.3" TFT 2340x1080 (FHD+) V Ekran

8 Çekirdekli İşlemci (1.8 GHz Quad + 1.6 GHz Quad)

3 GB Ram

32 GB Dahili Depolama

Android 8.1 Oreo İşletim Sistemi

13 MP + 5 MP Çift Arka Kamera

8 MP Ön Kamera

5000 mAh pil 3x hızlı şarj

İvme Ölçer

Proximity Sensörü

Hızlı Yüz Tanıma Kilidi

Görsel Işık Sensörü

Jeomanyetik Sensör

Parmak İzi Okuyucu

2 Yıl Samsung Türkiye Garantili

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