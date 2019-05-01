A101 2 Mayıs 2019! Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile perşembe indirimleri belli oldu
2 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta dolu dolu ürünleri müşterilerinin karşısına çıkarak olan A101'de teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Televizyon, uydu alıcı, cep telefonu, harici hard disk kataloğun ilk sayfasında yer aldı. Öte yandan bisiklet, pilates setinin yanı sıra 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı kataloda bulunuyor. Tekstil ürünleri ile züccaciye ürünleri de katalogda dikkat çeken ürünler arasında. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte 2 Mayıs 2019 A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 aktüel ürünler kataloğu oldukça merak ediliyor. Türkiye genelinde 8 bin marketi bulunan A101'de teknolojiden, züccaciyeye, tekstilden gıda ürünlerine birçok ürün yer alıyor. A101 müşterileri güncel katalog listesini merak ediyor. Bizde sizler için son kataloğu haberimizde derledik. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 2 Mayıs Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (2 MAYIS 2019)
Ekran : LED
Ekran Tipi : Kavisli (Curved)
Çözünürlük Standardı : Ultra HD (4K)
Ekran Çözünürlüğü : 3840x2160
Yenileme Hızı (Yazılım) : PQI 1300
Yenileme Hızı (Gerçek) : 50 Hz
Dinamik Kontrast : Mega Dynamic Contrast
Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) : 3840x2160p @ 60 Hz
HDR : Var
HDMI : 3 adet
USB : 2 adet
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (2 MAYIS 2019)
5.000 uydu kanalı kapasitesi
USB girişi 2 adet
HDMI çıkışı
Dijital ses çıkışı
Full HD video çözünürlüğü
Kayıt ve timeshift özelliği (USB bellek ile)
USB Wi-Fi aygıt (MT-7601) desteği
USB medya oynatıcı özelliği
USB aygıt üzerinden yazılım güncelleme
2 yıl garanti
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (2 MAYIS 2019)
6.3" TFT 2340x1080 (FHD+) V Ekran
8 Çekirdekli İşlemci (1.8 GHz Quad + 1.6 GHz Quad)
3 GB Ram
32 GB Dahili Depolama
Android 8.1 Oreo İşletim Sistemi
13 MP + 5 MP Çift Arka Kamera
8 MP Ön Kamera
5000 mAh pil 3x hızlı şarj
İvme Ölçer
Proximity Sensörü
Hızlı Yüz Tanıma Kilidi
Görsel Işık Sensörü
Jeomanyetik Sensör
Parmak İzi Okuyucu
2 Yıl Samsung Türkiye Garantili