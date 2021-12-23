Mesai arkadaşının kafasını penseyle yardı! İkisi de işten çıkarıldı

Konuşmasına devam eden Sağlam, "Kafam bu duruma geldi. Ben beyin kanaması da geçirebilirdim. O an daha kötü şeyler de olabilirdi. Şikâyetçiyim. Ben de karşılık verebilirdim ama vermedim. Efendiliğimi, sakinliğimi korudum. Kafama penseyi attıktan sonra üstüme gelip beni darbetmeye çalıştı, itiş kakış oldu. Havlumu sobanın karşısında kuruluyordum. O da benim bildiğim işi bana söylüyordu. Sobayı yavaş çevir demişti. Ben de zaten sobayı yavaş çevirmiştim. Bunun üzerine oturdum ardından yüksek bir ses tonuyla diğer çalışanların da gazına gelmesi sonucu aynı şeyi yüksek sesle söyledi. Dinlemeyince kafama sert bir şekilde kısa mesafeden penseyi fırlattı" diye konuştu.