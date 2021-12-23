Sultangazi'de öfkelenen kadın otomobile onlarca tuğla yağdırdı
Sultangazi'de park halindeki otomobilde bulunan bir kadın ile iki erkek arasında tartışma başladı. Araçtan inen kadının peşinden diğer iki kişi de indi. Tartışma bir süre caddede sürdü. Tartışma sonrası öfkeli kadın otomobile tuğla yağdırdı.
23.12.2021 08:59
- Son Güncelleme: 23.12.2021 09:00
Sultangazi'de bir kadın tartıştığı kişinin kullandığı otomobile onlarca tuğla atarak zarar verdi. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi
Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde 22 Aralık Salı günü saat 02.00 sıralarında yaşandı.
Öfkelenen kadın, yol kenarında yığılı tuğlaların üzerine çıktı. Öfkeli kadın, hemen yanda bulunan inşaatın yapımında kullanılan tuğlaları otomobile yağdırdı.