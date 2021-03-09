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Mervenur Polat cinayetinde kan donduran ifade ortaya çıktı! Cesedi paketlenip kuryeye verilen Mervenur Polat bakın nasıl ölmüş

Müge Anlı'da aranan ve 4 aydır kayıp olan Mervenur Polat cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Vahşi cinayetin kan donduran detayları ortaya çıkıyor. 6 kişinin gözaltına alındığı Mervenur Polat cinayetinde genç kadının ölüm şekli tespit edildi. İşte Müge Anlı'da aydınlatılan Mervenur Polat cinayetinden son dakika gelişmesinin detayları.

09.03.2021 14:16 - Son Güncelleme: 09.03.2021 15:08
Mervenur Polat cinayetinde kan donduran gerçek ortaya çıktı! Cesedi paketlenip kuryeye verilen Mervenur Polat bakın nasıl ölmüş

CESEDİ PAKETLEYİP KURYE İLE GÖNDERDİ!

Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 6 kişinin gözaltına alındığı cinayet soruşturmasından son dakika bilgileri geliyor.

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Mervenur Polat cinayetinde kan donduran gerçek ortaya çıktı! Cesedi paketlenip kuryeye verilen Mervenur Polat bakın nasıl ölmüş

Antalya'da geçen yıl 19 Ekim'de arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat'ın (20), geçen pazar günü Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında folyoya sarılı cesedi bulundu.

Mervenur Polat cinayetinde kan donduran gerçek ortaya çıktı! Cesedi paketlenip kuryeye verilen Mervenur Polat bakın nasıl ölmüş

6 KİŞİ GÖZALTINDA
Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti. Polis olayla ilgili C.A. ile F.T., İ.H., Ş.A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Mervenur Polat cinayetinde kan donduran gerçek ortaya çıktı! Cesedi paketlenip kuryeye verilen Mervenur Polat bakın nasıl ölmüş

İPLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda C.A., Mervenur Polat'ı öldürdüğünü itiraf etti. C.A., olay günü Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki bir evde birlikte uyuşturucu aldığı Mervenur Polat ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. C.A. tartışma sırasında eline geçirdiği iple genç kızı boğarak öldürdüğünü ifade etti.

Mervenur Polat cinayetinde kan donduran gerçek ortaya çıktı! Cesedi paketlenip kuryeye verilen Mervenur Polat bakın nasıl ölmüş

CESEDİ KURYEYLE GÖNDERMİŞ

Olayın ardından C.A.'nın, dışardan ceset olduğu anlaşılmayacak şekilde Mervenur Polat'ın cesedini halı gibi folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi. Kurye S.G.'nin ise Polat'ın cesedini bacaklarının arasına alıp halı gibi taşıdığı, motosikletle bu şekilde C.A.'nın Güllük Caddesi'nde babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine götürüp bıraktığı ortaya çıktı. S.G.'nin, ifadesinde, ceset taşıdığını bilmediğini söylediği belirtildi.

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