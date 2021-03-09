Mervenur Polat cinayetinde kan donduran ifade ortaya çıktı! Cesedi paketlenip kuryeye verilen Mervenur Polat bakın nasıl ölmüş

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti. Polis olayla ilgili C.A. ile F.T., İ.H., Ş.A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

