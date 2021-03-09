Mervenur Polat cinayetinde kan donduran ifade ortaya çıktı! Cesedi paketlenip kuryeye verilen Mervenur Polat bakın nasıl ölmüş
Müge Anlı'da aranan ve 4 aydır kayıp olan Mervenur Polat cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Vahşi cinayetin kan donduran detayları ortaya çıkıyor. 6 kişinin gözaltına alındığı Mervenur Polat cinayetinde genç kadının ölüm şekli tespit edildi. İşte Müge Anlı'da aydınlatılan Mervenur Polat cinayetinden son dakika gelişmesinin detayları.
6 KİŞİ GÖZALTINDA
Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti. Polis olayla ilgili C.A. ile F.T., İ.H., Ş.A.K., G.H. ve S.G. adlı şüphelileri gözaltına aldı.
İPLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ
Şüphelilerin emniyetteki sorgusunda C.A., Mervenur Polat'ı öldürdüğünü itiraf etti. C.A., olay günü Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki bir evde birlikte uyuşturucu aldığı Mervenur Polat ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. C.A. tartışma sırasında eline geçirdiği iple genç kızı boğarak öldürdüğünü ifade etti.
CESEDİ KURYEYLE GÖNDERMİŞ
Olayın ardından C.A.'nın, dışardan ceset olduğu anlaşılmayacak şekilde Mervenur Polat'ın cesedini halı gibi folyoyla sardığı, koli bandıyla bağlayarak paket haline getirdikten sonra da motosikletli kurye olan S.G. adlı arkadaşını aradığı belirlendi. Kurye S.G.'nin ise Polat'ın cesedini bacaklarının arasına alıp halı gibi taşıdığı, motosikletle bu şekilde C.A.'nın Güllük Caddesi'nde babasının oturduğu binanın çatı katındaki asansör dairesine götürüp bıraktığı ortaya çıktı. S.G.'nin, ifadesinde, ceset taşıdığını bilmediğini söylediği belirtildi.