Mezardan çıkanlar görenleri şaşırttı! Çürüyen iskeletlerin üzerinde...

1578 yılında ortaya çıkan Roma mezarları tarih meraklılarının büyük ilgisini çekiyor. Roma mezarları yeraltı labirentlerindeki çürüyen iskeletleri barındırıyor. Her iskelet giydirilmiş ve pahalı kıyafetler, taçlar, silahlar ve hatta peruk gibi çeşitli ve çok değerli objeler ve taşlarla süslenmiş durumda bulunuyor. İşte Roma mezarlarından yansıyan enteresan görüntüler...

10.03.2021 06:19 - Son Güncelleme: 10.03.2021 06:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





