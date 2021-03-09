Kozmik Oda görüntülendi! İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 200 bin soruşturma delili

"24 SAAT KAMERA TAKİBİ,"

Başsavcı Çiçek, 'Adliyenin kozmik odası' olarak tanımladığı önemli dava ve soruşturmaların delillerinin olduğu depoların şifreli ve kilitli olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Her depoya sadece bir emanet memuru girebiliyor. Güvenlik kameralarıyla 24 saat takip ediliyor. 23 personelimiz, bir emanet müdürümüz var. Çeşitli kasalarımız var, çok gizli evraklar saklanıyor. Güvenilir ve bu işi yapabilecek personeli seçiyoruz. Rastgele personel alınmıyor. Örneğin bulunduğumuz yer 15 Temmuz operasyonlarında elde edilen delillerin bulunduğu depo.