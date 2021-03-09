Kozmik Oda görüntülendi! İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 200 bin soruşturma delili
İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın Kozmik Odası görüntülendi. "Kozmik Oda" olarak adlandırılan emanet depolarında 200 bin bin soruşturma delili yoğun güvenlik önlemleri altında saklanıyor. Emanet depolarında 15 Temmuz hain darbe girişiminde ele geçirilenler Reina saldırısında kullanılanlar Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen keskin nişancı tüfeği PKK'nın Kuzey Irak'ta kurmayı planladığı TV kanalı için gerekli malzemeler de var. Kanlı giysi ve eşyalar ise açık hava deposunda tutuluyor.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" olarak tanımlanan adli emanet depolarında Türkiye'de en önemli soruşturma ve davalarına ait yaklaşık 200 bin soruşturmanın delilleri saklanıyor. FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimi, terör örgütleri PKK, DHKP-C'ye yönelik operasyonları, Reina saldırısı, Adnan Oktar suç örgütü dosyası ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi önemli davaların delilleri, yoğun güvenlik önlemleri altında yargılama süresince korunuyor.
"4 BİN METRAKERELİK ALANDA 19 ODA İÇİNDE 200 BİN DELİL"
İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çicek, emanet depolarını, içerisindeki önemli delileri ve yoğun güvenlik önlemleri ile sürdürdükleri zorlu çalışma sistemlerini şöyle anlattı: "Çağlayan Adliyesi 2011 yılında faaliyete geçti. Şişli, Beyoğlu, Fatih, Eyüp, Beşiktaş ve Sultanahmet adliyeleri buraya taşındı. Bu adliyeler emanetleriyle birlikte buraya taşındılar. Yaklaşık 300-400 bin emanetle 2011 yılında adli emaneti devraldım.
Büyük bir çalışmayla, eskiden kalma, imha edilmemiş eşyaları tasfiye ettik. Burada faaliyete geçtikten sonra da yıllık 26 bin emanet eşya gelmeye devam etti. Şu an bu depolarda 200 bin emanet var. Bu adliyede 4 bin metrekare alanı kaplayan 19 odadan oluşan emanet depolarımız var. FETÖ, 15 Temmuz darbe soruşturmaları gibi büyük soruşturmaların delilleri, hepsi ayrı ayrı depolarda muhafaza ediliyor."
"24 SAAT KAMERA TAKİBİ,"
Başsavcı Çiçek, 'Adliyenin kozmik odası' olarak tanımladığı önemli dava ve soruşturmaların delillerinin olduğu depoların şifreli ve kilitli olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Her depoya sadece bir emanet memuru girebiliyor. Güvenlik kameralarıyla 24 saat takip ediliyor. 23 personelimiz, bir emanet müdürümüz var. Çeşitli kasalarımız var, çok gizli evraklar saklanıyor. Güvenilir ve bu işi yapabilecek personeli seçiyoruz. Rastgele personel alınmıyor. Örneğin bulunduğumuz yer 15 Temmuz operasyonlarında elde edilen delillerin bulunduğu depo.
Dijital materyaller, silahlar, kitaplar ve belge var. Bu deliller içinde FETÖ'nün örgüt üyelerine dağıttığı 1 dolarlar da var. Soruşturmalarda askerlerin üzerinde yakalanmış şifreli olduğu belirlenen seri numarası 'F' ile başlıyor 'G' ile bitiyor. Bunları biz yargılama sonuna kadar müsadere ediyoruz. Daha sonra Mal Müdürlüğüne gönderiyoruz, devlet değerlendiriyor. İade olanlar oluyor bazıları ama sahiplerinin çoğu gelip almıyor, çekiniyorlar."