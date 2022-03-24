Mersin'de ilginç manzara! Sahile balık değil binlerce portakal vurdu
Sahile genellikle balıkların vurduğu haberlerini okuruz ancak bu sefer durum biraz farklı. Mersin'de sahili balık değil portakal vurdu. Mersin'de dereden akıntıyla gelerek denize döküldüğü değerlendirilen çok miktarda portakal sahili kapladı. Rus turistler ve çocuklar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.
24.03.2022 11:32 - Son Güncelleme: 24.03.2022 11:37
Tatil sitelerinin bulunduğu Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbaşis Mahallesi sahiline yüzlerce portakal vurdu.
Yüksek rakımdaki portakal bahçelerinin olduğu bölgeden Arpaçbahşis Deresi'ne atıldığı değerlendirilen portakallar, akıntıyla Akdeniz'e döküldü.
Turistler fotoğraf çekinirken, çocukların bir köpeğe yakalaması için sürekli portakal atarak oyunlar oynaması dikkat çekti.