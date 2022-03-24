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Mersin'de ilginç manzara! Sahile balık değil binlerce portakal vurdu

Sahile genellikle balıkların vurduğu haberlerini okuruz ancak bu sefer durum biraz farklı. Mersin'de sahili balık değil portakal vurdu. Mersin'de dereden akıntıyla gelerek denize döküldüğü değerlendirilen çok miktarda portakal sahili kapladı. Rus turistler ve çocuklar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

24.03.2022 11:32 - Son Güncelleme: 24.03.2022 11:37
Mersin’de ilginç manzara! Sahile balık değil binlerce portakal vurdu

Tatil sitelerinin bulunduğu Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbaşis Mahallesi sahiline yüzlerce portakal vurdu.

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Mersin’de ilginç manzara! Sahile balık değil binlerce portakal vurdu

Yüksek rakımdaki portakal bahçelerinin olduğu bölgeden Arpaçbahşis Deresi'ne atıldığı değerlendirilen portakallar, akıntıyla Akdeniz'e döküldü.

Mersin’de ilginç manzara! Sahile balık değil binlerce portakal vurdu

Dere ile denizin buluştuğu bölgede dalgalar portakalları kumsala taşıdı.

Mersin’de ilginç manzara! Sahile balık değil binlerce portakal vurdu

Sahilin büyük bir bölümü portakalla kaplanırken, hava sıcaklığının arttığı bölgeye Rusya'dan gelen turistler gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

Mersin’de ilginç manzara! Sahile balık değil binlerce portakal vurdu

Turistler fotoğraf çekinirken, çocukların bir köpeğe yakalaması için sürekli portakal atarak oyunlar oynaması dikkat çekti.

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