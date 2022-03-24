İranlı turistler için mesailer uzadı! Akın akın geliyorlar

"Burada arkadaşlarımız işlemleri hassasiyetle yürütüyorlar. Yine sınır kapımızdan gelen turistlerin il merkezine ulaştırılması amacıyla hem minibüsçülerimiz hem de yeni kurulan taksi durağı aralıksız hizmet vermeye başladı. Sınır kapımızda yaşanan yoğunluktan dolayı tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Gelecek günlerde sınır kapımızdaki giriş ve çıkışların artmasını ümit ediyoruz."