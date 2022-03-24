Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! Katil Can Göktuğ Boz için skandal şizofren raporu!
Katil Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti. Türkiye'yi yasa boğan olayda, Adli Tıp katilin ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl sağlığı veya akıl zayıflığı tespit edilmediğini raporlamıştı. Adli Tıp'ın iki kez akli dengesi yerindedir raporu olmasına rağmen katilin avukatları tarafından Boz'un şizofreni hastası olduğu iddia edilerek 'ceza sorumluluğunun olmadığına ilişkin' skandal bir tespit yapıldı.Cani Göktuğ Boz yarın hakim karşısında hesap verecek.
24.03.2022 13:39 - Son Güncelleme: 24.03.2022 16:06
İstanbul Ataşehir'de yaşanan korkunç cinayette 9 Kasım 2021 tarihinde bir sitenin önünde yürüyen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında şüpheli Can Göktuğ Boz hakkında 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.