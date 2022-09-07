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Mersin Gülnar'da orman yangını! Tahliye edilen ev sayısı arttı! Can kaybı var mı? Resmi açıklama geldi

Mersin Gülnar'da çıkan orman yangınına çok sayıda uçak ve helikopter ile 40 arazöz, 300 personel müdahale ediyor. MSB'nin de müdahale ettiği yangın hakkında Mersin Valisi Pehlivan "Can kaybı var mı?" sorusuna yanıt verdi. Pehlivan, "Şuan herhangi bir can kaybı yok" derken 110 hanenin tahliye edildiğini belirtti.

07.09.2022 16:10 - Son Güncelleme: 07.09.2022 16:10
Mersin Gülnar’da orman yangını! Tahliye edilen ev sayısı arttı! Can kaybı var mı? Resmi açıklama geldi

Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü.

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Mersin Gülnar’da orman yangını! Tahliye edilen ev sayısı arttı! Can kaybı var mı? Resmi açıklama geldi

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 5 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz, 300 personel müdahale ediyor.

Mersin Gülnar’da orman yangını! Tahliye edilen ev sayısı arttı! Can kaybı var mı? Resmi açıklama geldi

ÇEVRE İLLERDEN YARDIM

Öte yandan ,Karaman, Antalya, Adana, Konya illerinden takviye arazöz ve su tankerleri bölgeye intikal ettirildi.

Mersin Gülnar’da orman yangını! Tahliye edilen ev sayısı arttı! Can kaybı var mı? Resmi açıklama geldi

Mersin-Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Mersin Gülnar’da orman yangını! Tahliye edilen ev sayısı arttı! Can kaybı var mı? Resmi açıklama geldi

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada, bölgede orman yangını dron ile havadan görüntülendi. Şiddetli rüzgarın olduğu ve dumanlar nedeniyle çalışmaların zorlaştığı yangın bölgesindeki alevlerin boyutu, dron görüntülerine yansıdı.

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