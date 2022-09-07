Mersin Gülnar'da orman yangını! Tahliye edilen ev sayısı arttı! Can kaybı var mı? Resmi açıklama geldi
Mersin Gülnar'da çıkan orman yangınına çok sayıda uçak ve helikopter ile 40 arazöz, 300 personel müdahale ediyor. MSB'nin de müdahale ettiği yangın hakkında Mersin Valisi Pehlivan "Can kaybı var mı?" sorusuna yanıt verdi. Pehlivan, "Şuan herhangi bir can kaybı yok" derken 110 hanenin tahliye edildiğini belirtti.
07.09.2022 16:10 - Son Güncelleme: 07.09.2022 16:10
Mersin-Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.