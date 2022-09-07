Mersin Gülnar’da orman yangını! Tahliye edilen ev sayısı arttı! Can kaybı var mı? Resmi açıklama geldi

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada, bölgede orman yangını dron ile havadan görüntülendi. Şiddetli rüzgarın olduğu ve dumanlar nedeniyle çalışmaların zorlaştığı yangın bölgesindeki alevlerin boyutu, dron görüntülerine yansıdı.