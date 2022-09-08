İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ | 8-9 Eylül'de İstanbul'un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek! Elektrik kesintileri nerede olacak?
İstanbul'da 8 Eylül Perşembe ve 9 Eylül Cuma günü 24 ilçede farklı saatlerde elektrik kesintileri uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, yaptığı duyuruyla kesintilerin hangi ilçelerde ve hangi saatlerde olacağını ayrıntılarıyla duyurdu. Peki elektrik kesintileri nerede olacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? İşte elektrik kesintisi yapılacak ilçeler...
08.09.2022 09:14 - Son Güncelleme: 08.09.2022 09:20
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler 8-9 Eylül listesi günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 24 ilçesinde bakım programı çalışması nedeniyle 8 saate varan elektrik kesintisi uygulanacak. İşte, AYEDAŞ, BEDAŞ 8 Eylül Perşembe ve 9 Eylül Cuma elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...