İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ | 8-9 Eylül’de İstanbul’un 24 ilçesinde elektrikler kesilecek! Elektrik kesintileri nerede olacak?

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler 8-9 Eylül listesi günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 24 ilçesinde bakım programı çalışması nedeniyle 8 saate varan elektrik kesintisi uygulanacak. İşte, AYEDAŞ, BEDAŞ 8 Eylül Perşembe ve 9 Eylül Cuma elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...