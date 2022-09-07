İstanbul Sultangazi’de mavi su alarmı! Sokaklar maviye boyandı dükkanları su bastı

Taşan su bazı dükkanları doldu. İSKİ ekipleri mahalleye gelerek çalışma yaptı. Yaklaşık 5 yıldır zaman zaman aynı sorunu yaşadıklarını belirten Yılmaz Karacan, "Burada tekstil firmaları var, kimyasal madde ile yıkama yapıyorlar. Bu sorunu bir türlü çözmediler" dedi. İşyerine su basan Kenan Polat ise yaklaşık 200 bin lira zarar ettiğini ifade etti.

