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İstanbul Sultangazi'de mavi su alarmı! Sokaklar maviye boyandı dükkanları su bastı

İstanbul Sultangazi'den tedirgin eden görüntüler geldi. Çevresinde üç fabrikanın olduğu öğrenilen mahallenin rögarlarından 2 gün boyunca mavi renkte su aktı. Su sokakları maviye boyadı. Taşan su bazı dükkanları doldurdu.

07.09.2022 11:28 - Son Güncelleme: 07.09.2022 11:28
İstanbul Sultangazi’de mavi su alarmı! Sokaklar maviye boyandı dükkanları su bastı

Sultangazi'de çevresinde üç fabrikanın olduğu öğrenilen mahallenin rögarlarından 2 gün boyunca mavi renkte su aktı. Su sokakları maviye boyadı.

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İstanbul Sultangazi’de mavi su alarmı! Sokaklar maviye boyandı dükkanları su bastı

Taşan su bazı dükkanları doldu. İSKİ ekipleri mahalleye gelerek çalışma yaptı. Yaklaşık 5 yıldır zaman zaman aynı sorunu yaşadıklarını belirten Yılmaz Karacan, "Burada tekstil firmaları var, kimyasal madde ile yıkama yapıyorlar. Bu sorunu bir türlü çözmediler" dedi. İşyerine su basan Kenan Polat ise yaklaşık 200 bin lira zarar ettiğini ifade etti.

İstanbul Sultangazi’de mavi su alarmı! Sokaklar maviye boyandı dükkanları su bastı

Cebeci Mahallesi'nde fabrikalardan kanalizasyona bırakıldığı tahmin edilen atıklar suya karışarak rögardan taştı.

İstanbul Sultangazi’de mavi su alarmı! Sokaklar maviye boyandı dükkanları su bastı

Eski Edirne Asfaltı Caddesi taşan su nedeniyle maviye döndü. İddiaya göre, kot boyası ve tekstil atıkları, kanalizasyon giderini tıkayarak sokağı maviye renge boyadı.

İstanbul Sultangazi’de mavi su alarmı! Sokaklar maviye boyandı dükkanları su bastı

Caddedeki bazı işyerlerini de mavi su bastı. Rögar kapağından çıkan mavi su, mahalle sakinleri arasında endişeye neden oldu. İhbar üzerine gelen İSKİ ekipleri tarafından rögarlarda çalışma yapıldı.

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