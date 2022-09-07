İstanbul Sultangazi'de mavi su alarmı! Sokaklar maviye boyandı dükkanları su bastı
İstanbul Sultangazi'den tedirgin eden görüntüler geldi. Çevresinde üç fabrikanın olduğu öğrenilen mahallenin rögarlarından 2 gün boyunca mavi renkte su aktı. Su sokakları maviye boyadı. Taşan su bazı dükkanları doldurdu.
07.09.2022 11:28 - Son Güncelleme: 07.09.2022 11:28
Taşan su bazı dükkanları doldu. İSKİ ekipleri mahalleye gelerek çalışma yaptı. Yaklaşık 5 yıldır zaman zaman aynı sorunu yaşadıklarını belirten Yılmaz Karacan, "Burada tekstil firmaları var, kimyasal madde ile yıkama yapıyorlar. Bu sorunu bir türlü çözmediler" dedi. İşyerine su basan Kenan Polat ise yaklaşık 200 bin lira zarar ettiğini ifade etti.