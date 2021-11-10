Helal sana Kerim amca! 83 yaşında traktörle tarlasına 10 Kasım yazdı
Kırklareli'nde çiftçi Kerim Pehlivan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla traktörle tarlasına "10 Kasım" yazdı. İşte o kareler...
10.11.2021 16:39
- Son Güncelleme: 10.11.2021 16:42
Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yaklaşık 55 yıldır çiftçilik yapan Pehlivan (84), tarlasına "10 Kasım" yazmak için sabah saatlerinde hazırlıklarına başladı.
Pehlivan, AA muhabirine, Atatürk'ü gelecek kuşaklara anlatabilmek için her yıl tarlasına "10 Kasım" ya da "1881" yazdığını söyledi.
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. Ama önceden sözleri vardı, gençliğe hitap etti 'Bu vatan size emanettir, biz kurtardık kurduk ilelebet sonuna kadar devam ettireceksiniz' dedi. Biz Atatürk'ü yad ettik. Dedik ki 'sen bu vatanı kurtardın biz de tarlalara, topraklara ismini yazdık.' Bu topraklara ilelebet sahip çıkacağız sonuna kadar."