Helal sana Kerim amca! 83 yaşında traktörle tarlasına 10 Kasım yazdı

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu. Ama önceden sözleri vardı, gençliğe hitap etti 'Bu vatan size emanettir, biz kurtardık kurduk ilelebet sonuna kadar devam ettireceksiniz' dedi. Biz Atatürk'ü yad ettik. Dedik ki 'sen bu vatanı kurtardın biz de tarlalara, topraklara ismini yazdık.' Bu topraklara ilelebet sahip çıkacağız sonuna kadar."